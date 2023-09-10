Dertleri Milli Takım değil! ‘Stefan Kuntz gitsin, bizim adamımız gelsin’

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Ermenistan beraberliği A Milli Takım için bir kayıp ama bir felaket değil. Henüz gruptan çıkma umutlarımız zirvede.

Ama beni sonuçtan çok daha fazla üzen; A Milli Takım ve teknik direktörü Stefan Kuntz üzerinde oynanan oyunlar...

Bugün Kuntz’un Ermenistan maçındaki tercihleri eleştiriliyor.

Doğrudur ya da yanlıştır, buraya hiç girmiyorum ama eminim ki bu maçı kazanmış olsaydık, şimdi onu yerden yere vuran pek çok kişi Kuntz’un tercihlerini alkışlıyor olacaktı.

Çünkü geleceğe değil, sahada o gün elde edilen sonuca odaklı bakıyorlar.

Ve bu sonuç üzerinden de planlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.

Gözden Kaçmasın Ozan Kabak: Hoca bir tercihte bulundu ve böyle bir sonuç gelişti Haberi görüntüle

KiRLi OYUNLARI iÇiN SOSYAL MEDYADAKi BAZI KALEMŞÖRLERi DEVREYE SOKUYORLAR

Nasıl mı oynanıyor bu oyunlar?

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En başta medyadaki bazı isimler olmak üzere ‘Kuntz gitsin yerine şu teknik direktör gelsin’ diye, alınan her başarısız sonucu içten içe ördükleri bu oyun için kurguluyorlar.

Sadece medya mensupları değil, aynı zamanda bazı teknik direktörler de bu oyunun bir parçası.

Bugün ‘A Milli Takım başarısız olsun Stefan Kuntz gönderilsin, yerine ben geçeyim’ diye yüreği pat pat atan onlarca teknik direktör sayabilirim.

Bakın bu isteğe hiçbir itirazım yok. Ayrıca böyle bir hırsı ve isteği alkışlarım da...

Ama özellikle sosyal medyadaki birtakım kalemşörler vasıtasıyla buna kapı aralanıyorsa, sonuna kadar karşı çıkarım.

KUNTZ’UN KADROSUNU VE OLUŞTURMA ŞEKLiNi ANALiZ ETME GiBi BiR KAYGILARI YOK

Bu kirli oyundan dolayı ben Stefan Kuntz olsam inadına direnir ve mücadele ederim.

Çünkü bu Milli Takım’ın 2024 Avrupa Şampiyonası’na gitme potansiyeli çok yüksek.

Bakın, Süper Lig’deki takımların hemen hepsi ilk 11’lerinde sadece 3 yerli futbolcu oynatmalarına karşın Kuntz’un oluşturduğu Milli Takım böyle bir ihtimali yakaladı.

Ama kimse ne Milli Takım’ı ne oluşturulma şeklini ne de alınan sonuçları analiz ediyor.

Çünkü eleştirilerin altında Türk Milli Takımı’nın nasıl daha iyi olacağı değil, ‘Kuntz gitsin de bizim adamımız Milli Takım’ın başına gelsin’ hesapları yatıyor.

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HER ŞEY GÖZÜMÜZÜN iÇiNE BAKA BAKA YAPILIYOR

Şimdi bana “İsim ver” diyeceksiniz, ben de size diyeceğim ki, açın sosyal medyaya bir bakın; Ermenistan beraberliğinden sonra fotoğrafları paylaşılan, isimleri ortaya atılan teknik adamlara dikkat edin.

Ve bunları kimlerin paylaştığını da bir kenara not edin.

Her şey gözümüzün içine baka baka yapılıyor.

Milli Takım’ı önemsiyormuş gibi yapıp, Milli Takım’ın başındaki teknik direktörü katlederek iktidarlarını pekiştirmek istiyorlar.

SONUNA KADAR KUNTZ’UN DESTEKÇiSi OLACAĞIM

Bu noktada ben avazım çıktığı kadar ve sonuna kadar Stefan Kuntz’un destekçisi olacağım.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi...

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Siz de en az benim kadar bu oyunun farkındasınız.

Ya teknik direktörünüze sahip çıkın ya da bu oyunu tertipleyenlere teslim olun.

Ama unutmayın, geminin yönünü rüzgarlar değiştirir fakat büyük kaptan o rüzgara direnen ve gemiyi doğru rotaya ulaştırandır.

Şimdi sizin o kaptanlığı gösterme zamanı. Kuntz’un itibarını yok ederek bir anlamda futbolcuları da küçülten tertiplere karşı hem oyuncularınıza hem hocanıza sahip çıkma vakti.

Tercih sizin...

Ama o rüzgarlara teslim olursanız, bugün A Milli Takım Teknik Direktörü belirlemeye çalışanlar, yarın Futbol Federasyonu Başkanı’nı da belirlemeye kalkışırlar.