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Derbiyi yabancı hakemin yönetme ihtimali %51!

#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Karşılaşmayı yönetecek yerli ve yabancı hakem konusundaki alternatifler tek tek ele alınıyor. Yabancı hakemin yönetme ihtimalinin yüksek olma nedeni olarak kamuoyunun isteği ve baskısı gösteriliyor.

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Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderinde belirleyici olması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek hakemin ismi merakla bekleniyor.

Sarı - lacivertliler 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak derbi karşılaşmasını dünya çapında bir yabancı hakemin yönetmesi konusunda ısrar ediyor.

Sarı - kırmızılı yönetim isehenüz resmi bir açıklama yapmaması rağmen yabancı hakem konusuna soğuk yaklaşıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise kritik derbi maçın hakemiyle ilgili çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

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F.BAHÇE’NİN YABANCI TALEBİNE G.SARAY SOĞUK BAKIYOR

TFF ve MHK kaynaklarından edindiğim bilgiye göre Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını yabancı bir hakemin yönetme ihtimali yüzde 51.

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Karşılaşmayı yönetecek yerli ve yabancı hakem konusundaki bütün alternatifler tek tek ele alınıyor.

Federasyondan edindiğim bilgiye göre derbi maçını yabancı hakemin yönetmesi konusunda gerekçe olarak kamuoyunun isteği ve baskısı gösteriliyor.

MHK de TFF Yönetim Kurulu’ndan gelecek net karara göre 20 Şubat Perşembe günü derbi müsabakasını hangi hakemin yöneteceğine karar verecek.

#TFF#Galatasaray#Fenerbahçe
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