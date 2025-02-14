Derbiyi Türk hakem yönetecek

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TÜRKiYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun, kulüplerden gelen talepleri dikkate alarak Trendyol Süper Lig’in 20. haftasından itibaren VAR görevini yabancı hakemlere emanet etmesi, hakem tartışmalarını büyük ölçüde dindirmiş ve bu durum Türk hakemlerin üzerindeki baskıları bir nebze olsun azaltmıştı.

Durum böyle olunca Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin orta hakeminin de yabancı olması gündeme geldi. Bunun ne kadar mümkün olduğu son birkaç gün futbol otoritelerinin en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Bir tek şart öne sürdüler

TÜRKiYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, son toplantısında bu konuyu etraflıca tartışıp kararını verdi ve bunu Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine de bildirdi. Buna göre; derbiyi yabancı hakemin yönetmesi tek bir şartla mümkün:

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“Her iki kulüp de yabancı orta hakem talep ettiklerini yazılı olarak TFF’ye iletirlerse...”

Yabancı VAR talebinin öncülerinden biri olan Fenerbahçe Kulübü’nün orta hakem konusundaki tavrı son derece net oldu:

“Derbiyi yabancı hakem yönetmeli. Bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

F.Bahçe TFF’ye yazı gönderecek

SARI lacivertliler, yabancı hakem taleplerini birkaç gün içinde Futbol Federasyonu’na yazılı olarak iletecek. Galatasaray Yönetim Kurulu’nun ise Türk hakemin düdük çalması konusunda görüş birliğine vardığı, dolayısıyla yabancı talebinde bulunmayacağı öğrenildi. Bu da 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçını Türk orta hakemin yöneteceği anlamına geliyor.

Nitekim TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de dün konuyla ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye’de 2024-25 sezonunun sonuna kadar Türk orta hakemler görev yapacak” bilgisini verdi.

SAHADAN ÇEKiLEN TAKIMIN 9 PUANI SiLiNECEK, BAŞKANI VE HOCASI 1 YIL CEZA ALACAK

SÜPER Lig’deki Galatasaray-Adana Demirspor maçının, 34. dakikada konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalması futbol gündemine bomba gibi düştü...

Geçen sezon İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun Trabzonspor karşılaşmasında takımını sahadan çekmesinin yarattığı şok henüz hafızalardaki yerini korurken böyle bir gelişme yaşanması, doğal olarak akıllara şu önemli soruları getirdi:

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1- Türkiye’nin en üst düzey liginde bile takımı sahadan çekmek bu kadar kolay mı?

2- Maçı bırakıp giden kulüpler ve yöneticilerine yönelik cezalar yeterince caydırıcı değil mi?

TFF Yönetim Kurulu da son toplantısında bu konuyu da ele aldı ve Futbol Müsabaka Talimatı’nın konuyla ilgili 24. maddesinde nasıl bir değişiklik yapılması gerektiğini tartıştı.

Adana Demirspor 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve 3 puanı silindi

MEVCUT maddeye göre; sahadan çekilen takımlara 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası uygulanıyor. Nitekim PFDK, dün Adana Demirspor’a bu cezaları kesti. Takımı sahadan çeken kulüp başkanı Murat Sancak da 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezasına çarptırıldı. Mevcut cezaların yeterli olmadığı görüşünde birleşen TFF Yönetim Kurulu, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesinde şu değişiklikleri yapma kararı aldı:

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1- Sahadan çekilen takım 3-0 hükmen yenik sayılacak ve 9 puanı silinecek.

2- Takımını sahadan çeken kulüp başkanı ile teknik direktörü de 1’er yıl hak mahrumiyeti cezası alacak.

Kısacası bundan sonra takımını sahadan çekmek isteyen kulüp başkanı ve teknik direktör ağır cezaları göze alacak.