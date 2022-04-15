Cüneyt Çakır ve İsviçre için MHK’ye 10 soru

iDDiA: TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı’na “Masrafları İsviçre ödesin, Çakır’a izin verelim” talimatı verdi. Bu talimata rağmen MHK, İsviçre’ye yazı göndermedi. Özdemir’in istifasından sonra talimat ortadan kalktı ve Cüneyt Çakır’ın İsviçre’de maç yönetme şansı elinden alındı.

Türk futbolu ilginç günlerden geçiyor. Hoşgörünüze sığınarak bu durumu o çok bilindik söz ile açıklamak istiyorum:

“At izi, it izine karışmış” durumda.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 13 Süper Lig hakemine görevden el çektirmesi ile birlikte ortalık toz duman oldu.

Her iki kanattan gelen haberlere temkinli yaklaşmak, 2 değil, 3-4 kez doğrulatmak gerekiyor. Şimdi size bir olay anlatacağım...

MHK-TFF-hakem tartışmalarının ne boyuta ulaştığını çok açık ve bir şekilde ortaya koyacak bir olay. Ama dedim ya, haberi 2 değil, birçok kaynaktan doğrulatmak gerekiyor. Bu endişeyi yaşayınca ister istemez olayı sorularla anlatmayı daha doğru buluyorum...

CÜNEYT ÇAKIR, KATAR’A GiDEBiLECEK Mi? KENDi LiGiNDE GÖREV ALAMAYAN BiR HAKEMi FIFA NEDEN DÜNYA KUPASI’NDA GÖREVLENDiRSiN

Merkez Hakem Komitesi’nin bazı hakemleri liste dışı bırakmasından sonra en büyük sorulardan biri Cüneyt Çakır’ın, Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nda maç yönetip yönetemeyeceği idi.

Öyle ya, kendi liginde görev almayan bir hakemi FIFA neden Katar’da görevlendirsin?

İşte tam bu noktada Cüneyt Çakır’a İsviçre’den bir teklif geldi:

Gel bizim ligimizde maç yönet.

Bu teklif İsviçre Futbol Federasyonu tarafından TFF’ye oradan da MHK’ye ulaştı.

Teklif bir süre bekletildi. İsviçre Futbol Federasyonu ve Cüneyt Çakır haber bekliyordu.

iSViÇRE’NiN iSTEDiĞi YAZIYI BEKLETiYORSANIZ BUNUN GEREKÇESiNi AÇIKLAR MISINIZ

Bundan sonrasını MHK’nın ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun yanıtlaması için soruyorum. Sayın Gündoğdu:

1- Cüneyt Çakır için gelen bu talebi işleme koydunuz mu?

2- Bekletiyorsanız, bunun gerekçesini açıklar mısınız?

3- TFF Başkanı Nihat Özdemir, Katar ziyareti öncesi size “Bu teklife olumlu yanıt verin” dedi mi?

4- Özdemir, “İsviçre istiyorsa, tüm masraflarını onların karşılaması kaydıyla izin verelim” talimatı verdi mi?

5- Siz bu talimatı yerine getirdiniz mi, İsviçre Futbol Federasyonu’na Özdemir’in istediği yanıtı gönderdiniz mi?

6- Bu konuda Nihat Özdemir’i bilgilendirdiniz mi?

7- Talimata rağmen bir yanıt gönderdiniz mi, göndermediniz mi?

8- Özdemir’in istifası sonrası bu yanıtı tamamen gündemden kaldırdınız mı?

9- Dönemin TFF Başkan Vekili ve şimdiki başkanı Servet Yardımcı, Özdemir’in bu talimatından haberdar olduğu için mi gazetecilere, “Evet, Cüneyt Çakır için izin verdik” açıklamasını yaptı?

10- Tahkim Kurulu’nun hakemlerle ilgili açıklayacağı gerekçeli karardan sonra istifa edeceğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Böyle bir tasarrufunuz var mı?