Covid testleri tek merkezde yapılmalı ve TFF açıklamalı

Birkaç günden beri İngiltere futbolunda Covid-19 paniği var. İngiltere Premier Lig’de Covid’e yakalanan oyuncu sayısı ilk kez çift haneli rakamlara çıktı. Premier Lig’in bir altındaki EFL Championship’de de Salı günü tam 9 karşılaşma pandemi nedeniyle ertelendi. EFL takımları, test sayısının artırılması ve maliyetlerinin karşılanması için federasyona baskı yapıyor. Şu ana kadar bir sonuç almış değiller. İngiltere’de bir takımın bir kez teste girmesinin maliyeti 3-4 bin Sterlin civarında. Haftada 2 kez teste girdiğinde yaklaşik 7 bin 500 Sterlin maliyet çıkıyor. Covid ile mücadelede onlar bile ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar.

DÜŞÜK OLSA BİLE YİNE DE İHTİMAL VAR

Bütün bunları yazmamın bir nedeni var. Ligimizin ikinci yarısı itibariyle, Covid-19 nedeniyle 9 kişi bile olsa sahaya çıkamayan bir takım hükmen yenik sayılacak. Bir takımın 9 kişi bile olsa sahaya çıkamamasının ihtimali elbette düşük gibi görünüyor. Ama böyle bir ihtimal olmasa TFF bu kararı almazdı.

BİLGİMİZ KULÜPLERİN AÇIKLADIĞI İLE SINIRLI

Karar yerinde ama eksik. Covid-19 ile ilgili reflekslerimiz aslında başından bu yana ciddi anlamda sıkıntılı. Sıkıntılı çünkü kulüpler bu testleri kendileri yaptırıyor. Ve maliyetlerini de kendileri karşılıyor. Yani hepimizin bilgileri, kulüplerin verdiği bilgilerle sınırlı.

GUSTAVO İFTİRASI!

Bunun iki sakıncası var. Birincisi şu: Zaten her anlamıyla güven problemi yaşayan Türk futbolunda her türlü komplo teorisine açık bir ortam yaratıyor. Bunun en güzel örneği de ana akım medyaya yansımayan ama sosyal medyada çok konuşulan Gustavo örneği. Başakşehir maçından 48 saat önce test yaptıran ve negatif belgesiyle maça çıkan Gustavo’nun pozitif olduğu halde oynatıldığı iftirası atılmıştı.

İNGİLTERE ÖRNEĞİ

İkincisi ise açık. Hiçbirimiz toplu ve şeffaf bilgiye sahip olamıyoruz. İngiltere’de her hafta kaç tane test yapıldığı, kaç oyuncunun sonucunun negatif, kaç oyuncunun da pozitif çıktığı istatistikler yayınlanıyor. Ve şeffaf bir şekilde tüm kamuoyu bilgileniyor.

FUTBOLUMUZUN COVID BELASINDAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ KONUSU İNANDIRICILIĞI

Premier Lig’de tıpkı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde olduğu gibi testler tek merkezden yapılıyor. Bu testlerin sonuçları önce UEFA’ya ve Premier Lig yönetimine gidiyor. Sonra kulüplere. Böylece her türle spekülasyonun önüne geçiliyor. Hükmen yenilginin gündeme geleceği ligimiz için de böyle bir karar almak zorunlu. Aksi halde her türlü komplo teorisine açık bir ortam yaratmış olacağız.

HIZLA KAYBEDİYORUZ

Türkiye’de bir testin maliyetinin üst sınırı 350 TL. Ama ortalama rakam 250 TL civarında. Türkiye Futbol Federasyonu ülke genelinde bir merkezle anlaşmalı ve bu testleri tüm kulüpler için tek elden yürütmeli. Ve test sonuçlarını TFF açıklamalı. Futbolumuzun Covid-19 belasından çok daha önemli konusu inandırıcılığı çünkü. Her geçen gün ortaya atılan iddialarla bunu kaybediyoruz.

KÜÇÜK BİR RİCA İLE POZİTİF SONUÇ NEGATİFE DÖNEBİLİR!

Hiç Covid-19 testi yaptırdınız mı? Ben yaptırdım. 3 kez. Görevli elindeki yaklaşık 15-18 cm aralığındaki test çubuğunu önce boğazına sürer. Daha sonra da ikinci işleme yani burnunuza geçer. Burnunuza soktuğu o çubukla neredeyse göz hizanızı da geride bırakarak örmek alır. Hayır, kimseyi itham etmek istemiyorum. Ama o çubuğun şöyle bir sürülüp çıkarılması ile elde edilen sonuçla, tam anlamıyla uygulanıp çıkarılması arasında büyük fark var. Biri pozitif, diğeri negatif sonuç verir çünkü. Demem o ki, TFF birilerinin görevlilerden bu tür ricada bulunmasının da önüne geçmeli.

COVID TESTLERİNİN BİR KULÜBE MALİYETİ YILLIK 500 BİN TL

Covid testleri konusunda en büyük mali yük büyük kulüplerimize biniyor. Onların sadece futbol branşları yok. Basketbol, voleybol derken test maliyetleri ciddi anlamda büyük bir harcama kalemi oluşturuyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bu rakamın haftalık 10 bin TL’yi geçtiğini söylemişti. Yıllık nereden baksanız 500 bin TL’lik bir harcama bu. Kaldı ki, bunun üzerine çıkan rakamlar da var. Hem de hiç hesapta yokken. Hem de bugünlerde hiçbir gelir yokken.