Bu Fenerbahçe çok farklı

Hatırlıyorum yıllar önce bir Boluspor deplasmanı. Eylül ayının ortaları, hava İstanbul’da çok sıcak. Maçın oynanacağı gün sabah 04.30 gibi Bolu’ya geldik. Hava buz gibiydi ve şehrin her sokağında Fenerbahçeli taraftarların ısınmak için yaktığı ateşler ışıldıyordu.

Binlerce taraftar bir şehri sabahın ilk ışıklarıyla uyandırıyor futbolun o uslanmaz yaramazlığını tezahüratlarıyla sokaklara taşıyordu. Benzer görüntüleri yaşama heyecanıyla İzmir’e ayak bastım. Ama o eski coşkunun zerresi yoktu. Kordon’da 3-5 Fenerbahçe ve Altay formalı taraftar, hepsi o kadar. Sonrası tam bir sessizlik. Biliyorum deplasman yasağı var. Ama yine de içimden “Kahrolsun Covid -19” demeden edemedim.

İKİ FARKLI KARAKTERİN MAÇI

Maça gelince... İki takımdan önce iki faklı karakterin maçı diye baktım önce. Bir yanda “Winner (kazanan) bir hoca değil” diye tanımlanan Pereria. Pek çok farklı ülkede çalışmanın verdiği tecrübe ile yeni kültürlere uyum sağlayan, pragmatik bir karakter. Bu yanı ile Fenerbahçe gibi kaotik bir yapıda sorun çözücü olarak görev almış.

Sağlam bir takım savunması ilk önceliği. Ve Allah var, bunu da (3’lü savunması eleştiriliyor ama) son derece başarılı bir şekilde hayata geçirmiş. Eksikleri yok mu? Tabii ki var. Özellikle ‘yıldız yönetimi’ konusunda eleştiri alıyor. Fenerbahçe’deki ilk döneminde yaşadığı sıkıntıların başında bu özelliği geliyordu.

Diğer yanda ise Mustafa Denizli... Yıldız yönetimi konusunda Pereria ile tamamen farklı düşüncelere sahip. O, futbolun yıldızlarla, olağanüstü yeteneklerle güzelleştiğine inanıyor. Sahada o yıldızlara verdiği özgürlüklerle büyüyor, büyülüyor. Sezon başında aldığı sonuçlarla birlikte Altay ile yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

İki başarılı teknik adamın takımlarını bu gözle izlemeye çalıştım. Şunu gördüm:

1) Pereria 3’lü savunma ile bir ‘Majino Hattı’ kurmuş. Geçilmez.

2) Tempolu, koşan ve rakibe her metrekarede basan bir orta alan yaratmış.

3) Bu iki olumlu gelişmeye ayak uyduramayan 2 kanat oyuncusu var. Eksiği bu.

4) Ve elbette golcü bir oyuncunun yokluğu.

5) Fenerbahçeliler, enseyi karartmayın. Yolunuz açık. Takım iyi yolda.

ALTAY HEP UZUN TOPLA OYNADI

Altay’a gelince... İlk yarı eminim Mustafa Denizli’nin arzu ettiği beraberlikle bitti.

1) Kadro kalitesi açısından Fenerbahçe’nin çok gerisindeler.

2) Maçın başında yedikleri baskı sonucu hep panikle uzun top oynadılar.

3) Çok istekli ve hızlı oyuncuları bile fizik açısından Fenerbahçe’nin gerisinde kaldı.

PARAYI VEREN VE FORMAYI VEREN...

İlk devre Mustafa Denizli’nin istediği skorla bitti. İkinci yarıda aslında ilk yarının bir benzerini yaşadık. Fenerbahçe fizik gücü ile her ikili mücadeleyi ve neredeyse pozisyon vermeden maçı kazandı. Bu maçtan çıkardığım bir sonucu paylaşmalıyım... “Fenerbahçe bu sezon niye farklı?” sorusunun yanıtı bu çünkü.

Bir takımda 2 patron olur. Parayı veren ve formayı veren. Yani başkan ve teknik adam. Fenerbahçe’de formayı verenlerin sayısı nihayet 1’e inmiş. Bu da sarı lacivertlilere takım disiplini getirmiş. Ve Fenerbahçe bir antrenör takımı olmuş.