Bizim görüşümüz net: Beşiktaş PAOK'u eler

"PAOK, Beşiktaş’ı eler.” Bu değerlendirme bir dönem PAOK forması da giyen Kayserispor oyuncusu Pedro Henrique’ye ait.

Henrique, Selanik merkezli Metropolis radyosuna bağlanmış ve PAOK ile Beşiktaş’ı karşılaştırmış. Sonunda da bir yargıya varmış.

Bu haber cuma günü Türkiye’deki internet sitelerinde de yer aldı.

Bir gün sonra da Hürriyet spor sayfalarının manşetinde.

Haberin Hürriyet’te yer almasıyla birlikte deyim yerindeyse kıyamet koptu.

Henrique, haberle ilgili olarak kendisini eleştiren bir taraftara, “Ben böyle bir şey söylemedim” yanıtını verdi.

YUNAN MEDYASINA MANŞET OLDU

Bu dakikadan sonra da oklar Hürriyet’e çevrildi. Sosyal medyada bir tepki dalgası yükseldi.

Atina temsilcimiz Yorgo Kırbaki’yi arayıp haberi bir kez daha teyit etmesini rica ettim. Yorgo en az 20 haber sitesinin kupürünü gönderdi. (Bu kupürler hurriyet.com. tr’de yayınlandı.) Metropolis radyosunun internet sitesi de dahil Pedro Henrique’nin, “PAOK, Beşiktaş’ı yener” sözleri Yunan medyasının manşetindeydi.

Yorgo bununla da yetinmedi. Yayının kaydını istedi. Öyle ya, belki de Henrique gerçekten bu sözü söylememiş, bir tercüme hatası yapılmıştı. Ya da ifadeleri bağlamından koparılmıştı.

Metropolis radyosu yetkilileri hafta sonu olduğu gerekçesiyle yetkili birimlerin işyerinde olmadığını, ancak pazartesi bu konuyu görüşebileceklerini söylediler.

HER TÜRK TAKIMININ BAŞARISI, BiZiM BAŞARIMIZDIR

Şimdi...

Daha önce de bildiğimiz ama bu haberle birlikte bir kez daha öğrendiğimiz bir gerçeğin altını çizmek istiyorum...

Haber, Hürriyet’te yer alırsa daha kıymetlidir. Bir gün önce tüm Türkiye’de dijital medyada yer alan ama kimsenin önemsemediği bir haber Hürriyet’in manşetinde olunca çok daha büyük bir etki bıraktı.

Bu gerçek bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Her haber için çok daha fazla özen ve çok daha fazla dikkat.

Bu haberin doğruluğu konusunda Yorgo Kırbaki adeta kılı kırk yardı. Ve bir tercüme hatası dışında en küçük bir endişe taşımadığını ifade etti.

Ama bir kez daha gördük ki, bu bile bizim için yeterli değil.

Değil çünkü;

Biz haberi düz verdik.

Oysa yapmamız gereken tavır almaktı.

Öyle hamaset edebiyatı yaparak basitçe de değil üstelik.

İki takımın artısını, eksisini göstererek, “Beşiktaş, PAOK’u eler” diyebilmekti.

Çünkü her Türk takımının başarısı, bizim başarımızdır. Bunu yapamadık. Bunun için okurlarımızdan içtenlikle özür dilerim.

Haberimizin kaynağı Yunan medyası. Eğer o kaynakta bir hata varsa bunu itiraf edip özür dilemek okura karşı borcumuz ve sorumluluğumuz.

Saygılarımla...

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