Bir siyah yumruk bir de Ba

52 yıl önce olimpiyatlarda Tommie Smith, John Carlos ile Peter Norman’ın protestosu damga vurmuştu. Demba Ba da ırkçılığı en yalın ama en vurucu cümlelerle ifade ediverdi, bir ırkçı hakemin gözlerinin içine baka baka hem de.

1968 Mexico City. 16 Ekim, 200 metre madalya töreni. Podyuma çıkan ABD’li atletler Tommie Smith ve John Carlos siyah eldivenli ellerini havaya kaldırarak ırkçılığı protesto ediyorlar. Ayakları ise çıplak. Bunun da anlamı açık. Siyahilerin yoksulluğunu haykırıyorlar bütün dünyaya. Spor dünyası bu görüntüyle şaşkınlığını atamadan bir başka atlet daha katılıyor bu protestoya. Yarışta ikinci olan Avustralyalı Peter Norman... Üstelik beyaz bir atlet. İnsan hakları rozetini göğsüne takarak ülkesindeki ırkçılığı protesto ediyor o da.

KAZANIRSAM ABD VATANDAŞI KAYBEDERSEM ‘ZENCİ’YİM

“Eğer kazanırsam, ABD vatandaşı olarak kazanıyorum, siyahi bir Amerikalı olarak değil. Eğer kazanamazsam veya kötü bir şey yapsam hemen zenci oluyorum onlar için. Biz siyahiyiz ve siyahi olmakla gurur duyuyoruz. Bu akşam burada ne yaptığımızı siyahi Amerika çok iyi anlıyor, bundan eminim.”

Smith’in bu sözleri ile birlikte ırkçılığa karşı bedeli çok ağır ödenecek bir eylemi hayata geçiriyorlar.

Ama bu onlara pahalıya mal oluyor. Smith’in beklentisinin aksine onları kimse anlamıyor. Önce iki siyahi atlet olimpiyatlardan atılıyor. Time dergisi onlardan ‘çirkinlik’ diye söz ediyor.

Peter Norman ise çok daha ağır bir bedel ödüyor. Ülkesinin nefret simgesine dönüşüyor. Yalnız bırakıyorlar... Tecrit ediyorlar... 1972 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etmesine rağmen, onu takıma almıyorlar. Ayrımcılığa karşı çıkmanın, insan olmanın hesabını çok ağır soruyorlar ona.

PETER NORMAN’I SON YOLCULUĞUNA O 2 ADAM UĞURLUYOR

64 yaşında evinin bahçesinde kalp krizi geçirerek hayata veda ediyor Norman.

Ve cenazesinde onun tabutunu iki siyahi adam sırtlıyor: Smith ve Carlos. Birlikte kürsüyü paylaştıkları ve o ikonik protestoya imza attıkları beyaz adamı son yolculuğuna o iki siyahi adam taşıyor.

O görüntü de hafızalardan hiç silinmiyor.

Yıllar sonra Avustralya hükümeti Norman’dan resmen özür diliyor.

“Kimseye bu beyaz adam demezsin” sözlerini duyduğumda o fotoğraf geldi birden aklıma.

HAKEMiN GÖZÜNÜN iÇiNE BAKA BAKA O SÖZLERi SÖYLEDi

Demba Ba, o anda öyle sözler söyledi ki...

Tarihe yazıldı. Irkçılığın manifestosuna dönüştü.

“Kimseye ‘bu beyaz adam’ demezsin. ‘Bu adam’ dersin. Niye ‘bu adam’ diyecekken, ‘bu siyah adam’ diyorsun.”

Irkçılığı en yalın ama en vurucu cümlelerle ifade ediverdi, bir ırkçı hakemin gözlerinin içine baka baka hem de.

Tıpkı, Smith, Carlos ve Norman’ın duruşu gibi.

Hemen sosyal medyaya, dış basına odaklandım.

Başta Drogba, herkes bu söze odaklanmıştı. Bu sözü paylaşıyordu.

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