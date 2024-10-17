Asgari ücretle oynayan süper yıldızlar

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Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki gün gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.

· EURO 24 için 4 milyon 681 bin Euro konaklama harcaması yapılmış.

· Bazı arkadaşlar şampiyona bittikten sonra 2-3 gün lüks otelde kalmış.

· Ekstra 70 bin Euro harcama yapmışlar.

· Biz bir çiftlik devraldık. Ankara büroda 4 çalışan var 30 kişi maaş alıyor. Sayın Başkan, geçmiş yönetimin hesaplarla oynadığını, “Niye yaptınız? diye sorduğunda da, “İbra edilmek için” yanıtını aldığını söylüyor.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU’NUN ATLADIĞI VERGİ KONUSU

Okuduğunuz gibi futbolun yapısal sorunlarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymuş Hacıosmanoğlu. Ama bir konuyu atlamış.

Ya da dile getirmemiş, getirememiş.

Belki de kulüpleri ve futbolcuları korumak istemiş.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Futbolcuların vergi konusunda” incelemeye alındığını açıklamıştı.

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Bugüne kadar böyle bir uygulama ya da açıklamaya tanık olmamıştık.

Biraz araştırınca futbolumuza dair çok ilginç bilgilere ulaştık.

SADECE SÜPER LİG’DE DEĞİL ALT LİGLERDE DE DURUM AYNI

Süper Lig’de, başka bir deyişle, değeri 1 milyar 200 milyon Euro’yu bulan ve Avrupa’nın en değerli 6 ligi arasında gösterilen ligimizde asgari ücretle oynayan futbolcular var.

Hatta kadrosunun değeri 700-800 bin TL olan Süper Lig kulüpleri var.

Sayın Başkan isterse Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki sözleşmelere bir göz atabilir.

Sadece Süper Lig mi? Tabii ki, Birinci lig ve alt liglerde de durum farklı değil.

Peki nasıl oluyor, nasıl işliyor bu sistem. Milyon Euro’luk futbolcular asgari ücretle oynamayı nasıl kabul ediyor? Gelin onu da biraz açalım.

1 milyon Euro alırken 17 bin 2 TL’ye imza atmak

X kulübü bir oyuncu ile anlaşma sağlıyor. 2 adet sözleşme hazırlanıyor.

Biri Türkiye Futbol Federasyonuna gönderiliyor. Kulüp bu sözleşme üzerinden futbolcu stopajlarını ve vergilerini ödüyor.

Diğer sözleşme de futbolcu ile kulüp arasında imzalanıyor.

Bu sözleşmede gerçek rakamlar yazıyor.

TFF’deki sözleşmelerin bir kısmına göz atarsanız, geçtiğimiz sezonlarda bir başka kulüpte 500 bin ya da 1 milyon Euro’ya oynayan bazı futbolcuların, asgari ücrete imza attıklarını görebilirsiniz.

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Anlaşmazlıkta resmi değil özel sözleşme geçerli

Futbolcu ile kulüp arasında bir anlaşmazlık çıkarsa ne olacak diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Orası da çok ilginç.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), resmi sözleşmeyi dikkate almıyor.

Futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve gerçek rakamlara dayanan sözleşmeye göre karar veriyor. Bu duruma da, çift sözleşme yapan kulüpler hiç seslerini çıkarmıyor.