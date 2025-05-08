Artık daha hırslı ve iddialı çünkü başaramadı damgası onu motive ediyor

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Sayın Ali Koç’a gelince... Sayın Başkan’ın en büyük hatası, çok şey anlatmaya çalışması ve saatler süren basın toplantılarıydı. Konuşma uzadıkça vermek istediği mesaj kayboluyor, monologdan öteye geçemiyordu. Önceki gün uzun zaman sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı. Dedim ya dikkatle izledim. Ve notlar aldım. İşte çarşamba akşamının Ali Koç’u...

DERS VEREN DEĞİL ANLAŞILMAK İSTEYEN BAŞKAN

1- Başarısız sonuçlar ve kaçan şampiyonluk, Sayın Başkan’ın beden diline de, sözlerine de yansımış.

2- Yaşadığı hayal kırıklığı ve mahcubiyet bir yanda, bunu kendisine ve Fenerbahçe’ye yakıştıramama duygusu diğer yanda. Sanki bir şampiyonluk gelse, ‘Alın koltuk sizin olsun’ diyecek noktaya gelmiş. Ama ‘Başaramadı’ damgası onu motive ediyor. Başarmak için devam ediyor.

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3- Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk yıllarında sergilediği o agresif ve üstten bakan tavrını biraz törpülemiş. Ama zaman zaman bu yanını açığa vurdu.

4- Yukarıdaki olumsuzluklara rağmen, ders veren değil, anlaşılma isteği duyan bir Ali Koç duruşu sergilemeye çalıştı.

5- Mali yapıdaki düzelmeyi bir başarı olarak gösterme kaygısı içindeydi. O konuda başarılı. Hakkını teslim edelim. Ama sportif başarısızlığı bununla örtemeyeceğini de görmeliydi.

FENERBAHÇE TARİHİNİN EN PAHALI KADROSU AMA EN İYİSİ DEĞİL

6- Fenerbahçe tarihinin en pahalı takımını kurduğunu söylerken, “Elimizden geleni yaptık” mesajı verdi. Haklı ama tarihin en pahalı kadrosu ile tarihin en iyi takımını kuramadığı da bir gerçek.

7- Şampiyonluk kaçmadan önce dile getirmediği bir gerçeğin ilk kez altını ‘daha hızlı bir takım’ kuracağını ifade ederek çizdi. Fenerbahçe’nin yaşlı ve yavaş bir takım olduğunu ilk kez itiraf etti. Yavaş, yaşlı ve pahalı takım.

8- Mourinho konusunda çok dikkatli konuştu. Onu kırmamaya özen gösterdi. Bu, ona olan inancı mı, yoksa, “Giderse konuşur” kaygısı mı anlayamadım.

9- Fenerbahçe taraftarlarının protestolarına karşı hoş görü gösterme konusunda hala ketum. “Ben her şeyi yaptım. Haksızlık bu” duygusu içinde.

10- Galatasaraylı oyuncuların kendisine yönelik söylem ve eylemleri konusundaki siteminde çok haklı. Fenerbahçeliler onu yalnız bıraktı.

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12 TEKNİK DİREKTÖR VE YÜZLERCE TRANSFERE KARŞIN SIFIR SONUCU AÇIKLAYAMIYOR

11- Geride kalan 7 seneden daha iddialı ve hırslı. Bu iddiasını “Dört transfer ve hızlı takım” diyerek dile getirdi.

12- Ama 12 teknik direktör, yüzlerce futbolcu transferi ve sıfır sonucu açıklayamıyor.

13- Neden olmadığına yönelik bir özeleştiri (Hakem, yapı dışında) göremedik açıklamalarında. Özeleştiri yapmaz ve sorunu tespit etmezseniz, çözümü nasıl üreteceksiniz?

14- Galatasaray kadro istikrarına ulaşmış, şampiyonluğa artık aşina. Böyle bir rakibe karşı önümüzdeki sezon nasıl bir yol izlenecek? Sadece transfer mi? Ne yazık ki bu konuda da çözüm üretemedi. Belki de açıklamak, konuşmak istemedi.

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15- “Sosyal medyaya bakmıyorum” dedi ama, “Çaycıyı bile sosyal medyasına bakıp alıyoruz” diye de ekledi. Bu konuda da camianın, “Başkanın danışmanı bile Galatasaraylı” eleştirileri ile yüzleşmedi.

16- Stratejik bir hata yaptı. Hem, “Görevdeyim, ayrılmak yok. Yüksek Divan Kurulu’nda söylediklerimizle aynı noktadayız” dedi, hem de “İmza toplanır, kongreye gidilirse aday olmam” diyerek rakiplerini imza kampanyası için konsolide etti.

TARAFTARLAR ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ MOTİVE ETMELİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuşmasından edindiğim izlenimler bunlar. Sayın Başkan kusura bakmayın, ben kitabın tam ortasından konuştum. Bu günlerde Ali Koç’u eleştirmenin dayanılmaz hazzını yaşıyor insanlar. Büyük çoğunluk şampiyonluğun kaybedilmesinden, bir kısmı da kişisel hırslarından. “Nasılsa başarısız, vurun gitsin” duygusuna şehvetle sarılmış durumdalar. Eleştirilerde haksız değiller. Ama insafsızlar. Yine kitabın ortasından konuşacağım...

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FENERBAHÇELiLER: Hayal kurmayın, imza ile kongre toplamak ütopik bir hayal. Fenerbahçe, tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Bu noktada son kez bile olsa Ali Koç ve yönetimini motive etmelisiniz. Yeni sezon ve yeni bir sayfa. Siz olmazsanız, siz destek vermezseniz başarı imkansız.

SİZDEN BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM BEKLENİYOR

ALİ KOÇ: O üstten bakışı tamamen bir yana bırakmalısınız. Siz bu camianın liderisiniz, diktatörü değil. Herkesi kucaklamalısınız. Saha içine odaklanmadığınız sürece de (haklı olsanız bile) bahane üreten bir başkan olarak kalacaksınız. Fenerbahçeliler sizden bahane değil çözüm üretmenizi ve başarılı olmanızı bekliyor. Ben açıkçası Fenerbahçe’nin size, sizin de başarılı bir Fenerbahçe’ye ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum.

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O YANIN ORTAYA ÇIKTIĞI AN

YALANCI: Ali Bey sevmeyebilir ama Mahmut Uslu Fenerbahçe camiasının sevdiği ve değer verdiği bir isim. Yalancılıkla suçladı Uslu’yu.

İLHAN EKŞiOĞLU: Ali Koç ile aynı gün bir YouTube kanalında konuştu. Başkan’a karşı saygısını hep korudu. Ama Ali Bey onu da hedef gösterdi.

HAKAN BiLAL KUTLUALP: 3 Temmuz’u gündeme getirerek hedefe koydu. Gerekli miydi?

Taraftardan ve camiadan birlik ve beraberlik isterken, bu ayrışma dili soru işareti yaşattı. “Başkan Ali Koç Fenerbahçe’de konuşan herkesi hedef alıyor” algısı yarattı.