Arda Turan'ın başarısının hikayesi!

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2023 yılının nisan ayıydı.. O sabah uyandığımızda gazete manşetlerini, “Arda Turan Eyüpspor’da” haberi süslüyordu. Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde oynamış, Türkiye’nin en kariyerli futbolcusuydu Arda Turan. Teknik adamlık kariyerine bir Süper Lig takımında değil, sezona harika bir başlangıç yapan ama, play-off oynama şansını bile zora sokan TFF 1. Lig takımı Eyüpspor’da adım atması beni şaşırtmıştı. İmzayı attığı hafta deplasmanda Göztepe ile oynayacaklardı. İzmir ekibi formda, Süper Lig’e çıkacak favori takımlardan biriydi. Eyüpspor yönetiminden bir teklif geldi: - Hocam zor maç. Dilersen bir hafta sonra takımla birlikte olduğunu duyuralım haftaya ilk maçına çık.

ÖYLE ŞEY OLUR MU!

Belki de Arda Turan’ın önceki gün Beşiktaş karşısında izlediğimiz mükemmel teknik adamlığa adım atışının ilk sinyali bu teklife verdiği yanıtta gizliydi.

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- Öyle şey olur mu! Ben şampiyonluğa inanmayacaksam, futbolcularımı nasıl inandırırım!

O maçı Eyüpspor 1-0 kaybetti. Ben de Eyüpspor’u izlemek için değil, Arda Turan’ı gözlemlemek için oradaydım. Aldığı riskleri, davranışını, oyun felsefesini, anlamaya çalıştım. Maçtan bir gün önce kampta anlattığı tüm oyun planını sahaya yansıtmaya çalışıyordu.

BiRAZ FATiH TERiM, BiRAZ GUARDiOLA

Maçı kaybettiler. Ama benim izlenimim çok büyük teknik adamın doğacağı yönündeydi. Maçtan sonra Hürriyet’e yaptığım değerlendirmede, “Biraz Fatih Terim, biraz Guardiola” manşeti attığımda, çok eleştiri aldım.

- Daha ilk maç, ilk deneyim. Dur bakalım.

- Bu gerçek değil, senin Arda Turan sevgin. Arda Turan sevgim gerçekti. Futbolculuğunu da seviyordum, karakterini de. Ama ben gördüğümü hissettiğimi yazdım. ve haklı olduğumu da zaman gösterdi.

OKAN CAN YANTIR’LA ‘HAYIR’ DEMEYi ÖĞRENDi

Eyüpspor teknik adamlığa başladığı günden itibaren, tüm yaşantısını ve tüm alışkanlıklarını değiştirdi. Okan Can Yantır gibi bir profesyonele iletişimini teslim etti, kendi deyimi ile, “Hayır” demeyi öğrendi. Genç bir ekip kurdu. Tamamen bilimsel verilere dayalı bir anlayış getirdi çalışmalarına. Yardımcısı Kerem Yavaş ile mükemmel bir uyum yakaladı. Kaleci antrenörü Emrah Karakovan’ı kadroya dahil etti. Atletik performansı Prof. Dr. Utku Alemdaroğlu’na teslim etti.

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EYÜPSPOR’DA BiR FUTBOL KÜLTÜRÜ OLUŞTURDU

Hemen hemen herkesin küme düşme adayı gösterdiği Eyüpspor’dan, Avrupa kupası adayı bir takım yarattı. Üstelik, transfer yapmakta zorlandığı bir dönemde. O dönem Eyüpspor’da forma giyen futbolcu kardeşlerim kusura bakmasınlar ama...

Arda Turan’ın Eyüpspor’u, ligde hiç kimsenin istemediği futbolculardan oluşuyordu. Onlarla birlikte bir futbol kültürü oluşturdu. Ve göreve başladığı gün elindeki kadroyu teknik ekibine göstererek şunları söyledi:

- Bizim ekip olarak hedefimiz buradan Avrupa kupalarına gitmek.

Dediği gibi de oldu. Shakhtar Donetsk’e transfer olduğunda, arada ne bir menajer vardı, ne de onu öneren bir isim.

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Shakhtar’ın scout ekibi tüm maçlarını izlemeye başlamışlardı. Ve çok ilginçtir, onu takımın başına getirmeye karar verdikleri maçlar, kazandıkları değil, kaybettiği maçlardı.

Kaybederken bile takımın felsefesini, oyun planını ve Arda Turan’ın sergilediği karakteri kulüp için ideal bulmuşlardı.

SRNA: ARDA TURAN TAM ARADIĞIMIZ POZiTiF BiR DELi

Shakhtar Donetsk Kulübü Sportif Direktörü Darijo Srna ile bir araya geldiğimde bu konuyu deşmek istedim.

- Neden Arda Turan?

- Neden olmasın?

- Elbette olsun. Ama neden?

- Çünkü o bir deli. Hedefleri olan bir deli. Ve bizim bir deliye ihtiyacımız var. Arda tam aradığımız pozitif bir deli.

Darijo Srna daha sonra futbolcuların ona olan saygı sevgisinden söz etti.

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- Bizi en etkilediği anlar kazandıklarından çok kaybettiği maçlarda onun ve takımının ortaya koyduğu karakterdi.

TAKIMIM DÖNERKEN BEN BURADA KALAMAM

Beşiktaş maçından bir gün önce Shakhtar Donetsk’in kampında ziyaret ettim.

- Takım nasıl?

- Daha iyi olacağız.

- Ya transfer?..

- Elimizdeki kadro gelişmeye açık bir kadro. Transferden daha çok bu kadroyu geliştirmek istiyoruz. Şimdilik transfer düşünmüyorum.

Maçtan sonra kalacak mısın İstanbul’da?

- Hayır. Takımım dönerken ben burada kalamam.

‘YÜZLEŞME’DEKi SKANDALLAR!

Srna, “Futbolcular Arda Turan’a ne tepki verdiler takıma geldiğinde?” soruma şakayla karışık bir yanıt vermişti. “Çok korktular. Çünkü hepsi onun ‘Yüzleşme’ belgeselini izlemiş. Orada hep ‘Skandal, skandal, skandal’ demişti. Benim izlediğim teknik direktör Arda Turan, artık tüm bunlardan arınmış, “Başarı, şampiyonluk ve zafer” diyen, dünyanın en büyük teknik adamı olmaya aday. Yolu açık olsun.

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iZLEMEK iLE YAPMAK VE YAŞAMAK ARASINDAKi FARK

Slovenya'da Shakhtar Donetsk’in kamp yaptığı otelde, Arda Turan ile birlikteyiz. Ona neyi nasıl farklı yaptığını sordum.

Mehmet abi, artık dünyanın her yerinde büyük teknik adamların antrenman sistemini ve çalışmalarını izlemek mümkün. Ve bunu her takıma uygulamak da mümkün. Ama bir fark var; yaşamak... Ben o çalışmaları yaşadım. Bir futbolcu olarak içindeydim. İzlemek ile onu yapmak ve yaşamak arasındaki farkı biliyorum. O yaşadıklarımı şimdi oyuncularıma aktarmak beni daha avantajlı kılıyor.