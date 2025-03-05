Arda Turan ve Eyüpspor gerçeği

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İstanbul’un kadim kenti Eyüp’te, bir antrenör takımı, bir futbol kültürü oluşturmaya çalışan ‘Genç bir teknik adam’ın tüm olumsuzluklara rağmen verdiği çabanın ve pes etmemenin öyküsüdür. Başlayalım... Sezonun sürpriz takımıydı Eyüpspor. Arda Turan ile birlikte çıktıkları Süper Lig’de daha ilk sezon Avrupa’yı hedefledi. Oynadıkları futbolla herkesin beğenisini kazandı. Ve ligin zirvesine koştu. Ama ikinci yarı ile birlikte bir şeyler değişti. O takım gitti, yerine son 6 maçta kazanamayan bir takım geldi.

- Ne oldu da Eyüpspor’un performansı düştü?

- Sorun Arda Turan’da mı?

- Bir atımlık barutu mu vardı hocanın?

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE BERABERE KALDILAR

· Sordum, soruşturdum. Ve çok ilginç sonuçlarla birlikte, Türkiye’de teknik adamlık yapmanın ne kadar zor olduğunu da gördüm. Önce Eyüpspor’a bir göz atalım...

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· 25 maç 11 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgi.

· Galatasaray ve Fenerbahçe ile berabere kalmışlar. 37 gol atıp 27 gol yemişler. Ve ligin 5. sırasındalar.

· En az gol yiyen dördüncü takım.

· Gol hücumlarının süresinde 27.7 saniye ile Fenerbahçe’nin ardından ligde 2. sırada.

· Gol öncesi pas sayısında 8 pasla ligde 2. sırada. İlk sırada Fenerbahçe var.

· Attığı gollerin yüzde 81’i akan oyundan. Bu kategoride ligde 1. sırada.

· Maç başına %53 topa sahip olmayla ligde 4. sırada.

· Yüzde 84 pas isabet oranıyla ligde 2.sırada.

YURT DIŞINDAN TEKLİF BEKLİYOR

Tüm bu istatistikler gösteriyorki, takım da başarılı Arda Turan da. Bu başarı neticesinde Avrupa’dan ve yurt içinden Turan’a teklifler geldiğini biliyorum. Ama bu mutluluk tablosu ne kadar devam eder bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü son dönemde takımın ciddi bir kazanma sorunu olduğu ortada. Sezon başı itibariyle, planlamadan 4 oyuncu sakatlıklar dolayısıyla dışarda kaldı; Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Taşkın İlter ve Leo Dubois.

SEZON BAŞI KADROSUNDAKİ 9 OYUNCUNUN 4'Ü GİTTİ, 5'İ SAKAT

Devre arasında Ahmed Kutucu, Gianni Bruno Anastasios Chatzigiovanis, Samu Saiz ve Jonjo Shelvey takımdan ayrıldı. Burada en önemli sebep ekonomik koşullar. Bonservis ve maaş yükü dolayısıyla Eyüpspor’un bu ayrılıkların ardından 6-7 milyon Euro’luk bir tasarrufu olduğu konuşuluyor. Yani takım toplamda sezon başında yaptığı planlamadaki 9 oyuncudan faydalanamayacak durumda şu anda. 4’ü sakat, 5’i gönderildi. Ya devre arası gelenler? Yalçın Kayan, Taras Stepanenko ve Umut Bozok. Bu oyuncuların tamamı sıfır bonservis ve çok düşük maaşlarla geldi. Hepsi kaliteli ve katkı yapması beklenen oyuncular ama bu sezon toplamda oynadıkları maç sayısı 5’i geçmeyen isimlerdi. Adapte olmaları ve form bulmaları için ciddi bir zaman gerekiyordu. Arda Turan bu oyuncuları da sisteme adapte etmek için çok çalışıyor.

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EMRE MOR MUCİZESİ

VE bir Emre Mor mucizesi... Bundan önceki takımlarında bir türlü o yeteneğini sergileyemeyen Emre Mor’dan maksimum verim almayı başarıyor Arda Turan. Eyüpspor’un şu anda sahaya çıkardığı takımın maaş bütçesi yaklaşık 6.5 milyon Euro. Bu rakam 1. Lig takımlarının bütçesi neredeyse.

ELİNDEKİ İMKANLAR ÇOK KISITLI

Arda Turan takımın başına geldiğinden beri bir oyun kültürü oturtmaya çabaladı. Hem alt ligde hem ligin ilk yarısında bu futbolla domine etti rakiplerini. Amacı Eyüpspor’da bir kültür oluşturmak. Hâlâ o özveriyle çalıştığını biliyorum. Yine 24 saatini tesislerde geçiriyor ekibiyle beraber. Ama zor bir dönemden geçtiği açık. Ben Arda Turan’ın o enerjisiyle ve çalışkanlığıyla bu zorlu dönemden de bir çıkış yolu bulacağını düşünüyorum. Çünkü şartlar ne olursa olsun saha içinde kalmaya orayı geliştirmeye çalışıyor. Ama elindeki imkanların da çok kısıtlı olduğunu bilmek gerekiyor.