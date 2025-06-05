Acun Ilıcalı'nın doğruları, yanlışları

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Fenerbahçe, modern tarihin en büyük krizini yaşıyor. Müthiş bir öfke ve linç isteği camianın tüm hücrelerini sardı. 2018 yılındaki seçim zaferinde Ali Koç’a yönelik büyük beklenti, şimdi aynı oranda, hatta fazlasıyla büyük bir tepkiye dönüştü. Aslına bakarsanız, Sayın Başkan yine de çok şanslı. Onun yerinde bir başkası o koltukta otursaydı, hiç bir Fenerbahçeli 7 yıl bu zulme dayanmazdı. Ama ona olan güvenleri öylesine fazlaydı ki, hayal kırıklıkları da aynı oranda öfkeli bir ruh haline dönüştü.

ARTIK ALİ KOÇ'UN ELİ ZAYIF

Bu 7 yılın hemen hemen tümünde, hem yönetim biçimini, hem Sayın Koç’un yüksekten bakan o tavrını hem de kadro yapılanmasını kıyasıya eleştirdim. Ali Koç’un en güçlü olduğu o dönemde seslendirdim bunları. Şimdi o güçlü dönem geride kaldı. Artık eli zayıf. Ve herkes (istisna isimler elbette var) büyük bir şehvetle onu eleştirme hakkının ve gücünün tadını çıkarıyor. Koç güçlüyken susanların sesi şimdi herkesten çok çıkıyor. Bu adil. Öfkelerinde haklılar mı? Evet haklılar. Ama galiba Koç’u eleştirme arzusuyla, Fenerbahçe’nin geleceğini de gözardı ediyorlar. İmza kampanyası büyük bir hız ve hazla devam ediyor. Ama hatırlatayım, Fenerbahçeliler, ‘imza ile yönetim devirmek’, sizi bir dönem Galatasaray’ın düştüğü, ‘yönetimi ibra etmeme’ yanlışına sürükler.

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HİÇBİR BAŞKAN İMZA TOPLAMA YOLUYLA GÖNDERİLMEYİ HAK ETMİYOR

İmza toplamak bir hak ama hiçbir başkan ve yönetim bu modelle gönderilmeyi hak etmiyor. Öfkeniz aklınızın önüne geçiyor. İmza toplansa da, toplanmasa da, eylül ayından önce kongreyi toplamak mümkün görünmüyor. Bu çabanın tek bir etkisi olabilir; Ali Koç ve yönetimini daha hırslandırır. Biliyorum, tüm Fenerbahçeliler, “Şimdi yıldız transferlerle gözümüzü boyayacaklar. Yine başaramayacaklar” duygusu ile tepkililer. Ama tepkinin dozu biraz fazla kaçmış durumda. Tepki Ali Koç ile birlikte Acun Ilıcalı’ya da yöneldi.

SADECE RAKİPLER DEĞİL, FENERBAHÇELİLER TARAFINDAN DA HEDEFE OTURTULDU

İşte tam da bu noktada bu yazıyı yazma isteği uyandı içimde. Acun Ilıcalı, hepimizin sevdiği, ‘yaramaz çocuğumuz’ idi. Onun kimi zaman güldüren, kimi zaman şaşırtan anıları ve başarıları hepimizi gülümsetti. Çoğumuz onun kişiliğinde kendimizi bulduk. Seçilmiş biri değildi Ilıcalı. Tırnakları ile kazıya kazıya geldi bu noktaya. Fenerbahçeli. Hem de çok içten Fenerbahçeli. Aziz Yıldırım dönemi de dahil, Fenerbahçe için elini taşın altına sokanlardan. Yönetime girdiği andan itibaren, ülkenin diğer yarısının (başta Galatasaray taraftarı) ona tepki göstereceğini biliyordu. Öyle de oldu. Oluşturduğu sevgi halkası 2’ye bölündü. Bir bölümümüz Fenerbahçe için dile getirdiği söylemlerden dolayı nefret ederken, diğer bölümümüz alkışladı. Acun Ilıcalı şimdi Fenerbahçeliler tarafından da hedefe oturtuldu. O sevgi halkasını elinin tersiyle kenara itti. Bu gerçeği kendisine de söyledim. Verdiği yanıt kararlılığını gösteriyordu:

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ÇIPLAK GERÇEKLERİ DİLE GETİRDİ AMA...

· “Ben Fenerbahçe için görevdeyim. İnandığım gerçeği dile getirmeye devam edeceğim. Kimin ne söylediği önemli değil.”

Son TV programında söyledikleriyle de sosyal medya lincine maruz kaldı. Hem de Fenerbahçeliler tarafından. Acun Ilıcalı neyi yanlış yaptı diye bir kez daha okudum sözlerini. Bana göre çıplak gerçekleri, üstünü örtmeden dile getirmiş. Ama herkes görmek istediği pencereden bakarak linç kampanyasına katılmış.

YÖNETİM MOURINHO'YU DEĞİL, MOURINHO YÖNETİMİ YÖNETTİ

1- YOUSSEF En-Nesyri konusu... Evet yavaş, ağır ama 30 gol atmış golcü ıslıklandı. Yalan mı? Victor Osimhen etkisi olmasa alkışlanacaktı bu futbolcu. Haksız mı Ilıcalı? Oyuncu ıslıklamak doğru mu?

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2- SOSYAL medyada para ile satın alınan grupların paylaşımlarından şikayet etti. Son derece doğru tespit. Herkes bir şekilde nemalanma peşinde Fenerbahçe’den. Özellikle sosyal medyada. Ama eksik söyledi. Fenerbahçe yönetimi bu konuda tamamen temiz mi? Bu soruyu da yanıtlamalı Ilıcalı.

3- 7 senede 1 kere şampiyon olmuş ekip sizi eleştirebilir. Hiç şampiyon olmasa da eleştirir. Çünkü siz ‘onlardan daha başarılı olacağız’ diye geldiniz. Ama acımasızca eleştiri konusunda haklı Ilıcalı. Eleştiri boyutu aşıldı, intikam çığlıklarına büründü.

4- “SEÇiMi kaybeden kitle başarısızlığı istiyor ve bekliyor” derken Aziz Yıldırım ve ekibini kastetti. Keşke bunu söylemeseydi. Kaybeden her kesim, kazananın başarısını istemez. İnsan kimyası bu. Ama bu konuda onları haksız çıkarmak Koç-Ilıcalı yönetiminin elindeydi. Başaramadılar.

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5- “30 bin kişi Mourinho’yu karşıladı. Tüm transferler onun onayıyla yapıldı” derken haklı. Ama yönetim Mourinho’yu değil, Mourinho yönetimi yönetti, kullandı. Bu da bir gerçek. Yine de sorumluluktan kaçmadı.

6- KEŞKE Mourinho’ya ‘hakem, yapı vs.’ gibi bahaneleri sunmamaları gerektiğini de söyleseydi. O özeleştiri eksik kaldı.

7- JOSE Mourinho’ya mahkum edildiklerini söylemedi ama Aziz Yıldırım’ın söylemleriyle mahkum olduklarını da, sorumluluğu ona yıkarak gösterdi.

8- OSiMHEN’i Fenerbahçe’nin reddettiği yazıldı çizildi. Bu konuyu çok kez reddetti. Ama yiğit namıyla anılır. Acun Ilıcalı, “Üç golcümüz varken, nerede oynatacağız” açıklaması o eleştiriyi de hak etti.

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FENERBAHÇELİLER BU ÖFKELİ RUH HALİNİ BIRAKMALI

Benim tespitlerim bunlar. Doğruları kadar yanlışları da var Acun Ilıcalı’nın. Ama ben bu sözlerin bir özeleştiri olarak ele alınmasından çok linç için devşirilmesine karşı çıkıyorum. Kaldı ki, bu büyük başarısızlık karşısında TV’ye çıkıp sorulara olanca açıklığı ile yanıt vermesini bir medeni cesaret olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçeliler bu öfkeli ruh halini bir kenara bırakmadıkları sürece her şeyden önce Fenerbahçe’ye zarar verecekler.