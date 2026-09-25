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Koray Durkal

Koray Durkal

kdurkal@hurriyet.com.tr
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Zidane, Fransa'yı çok değiştirdi

#Milli Takım#Fransa#Uluslar Ligi

2026 Dünya Kupası’nın ardından görevi bırakan Didier Deschamps’ın yerine Fransa Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Zinedine Zidane, ilk sınavını bugün ‘Bizim Çocuklar’a karşı verecek.

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Göreve başlar başlamaz oyun mantalitesinde önemli değişiklikler yapacağını açıkça ifade eden Zidane, hem oyun planını hem de oyuncuların saha içindeki rollerini yeniden belirledi. Real Madrid’de başarıyla uygulattığı hücum odaklı oyun anlayışını Fransa Milli Takımı’na da yerleştirmeyi amaçlayan Zidane, bu yolda en doğru diziliş olarak 4-3-3’ü tercih etti.

Mbappe sol kanada çekilecek

TAKIMININ topa daha fazla sahip olan ve oyunu kontrol eden taraf olmasını isteyen Fransız teknik adam, antrenmanlarda pas bağlantıları, kısa pas organizasyonları ve oyunun yönünün hızlıca değiştirilmesi üzerinde durdu. Yeni Fransa’da en dikkat çekici değişikliklerden biri hücum hattında yaşanacak. Yıllardır santrforda izlediğimiz Kylian Mbappe yeniden sol kanatta görev yapacak. Ousmane Dembele hücumun merkezine çekilerek sahte 9 rolünde değerlendirilecek. Fransa hücum hattının sağ kanadında ise Michael Olise’nin görev yapması bekleniyor.

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Zidane’ın yıldız adayı Da Cunha

ÜÇLÜ orta sahada teknik kapasitesi ve oyun görüşü yüksek oyunculara yönelen Zidane’ın, antrenmanlarda Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha ile özel olarak ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle Da Cunha’nın, pas kalitesi ve oyun görüşüyle yeni teknik direktörün dikkatini çektiği Fransız basını tarafından ifade edildi. Como’nun başarılarında büyük rol oynayan ancak milli takımda oynama şansı bulamayan Da Cunha’nın Zidane’ın yeni yıldızı olabileceği belirtiliyor. Tıpkı Cherki ve Da Cunha gibi sezona iyi başlayan Manu Kone’nin de orta sahada görev alması yüksek ihtimal.

#Milli Takım#Fransa#Uluslar Ligi
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