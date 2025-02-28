Yıldızlar sahne aldı

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Oyunun ilk 15 dakikası sarı lacivertlilerin istediği gibi geçmedi ancak sonrasındaki 10 dakikalık bölümde atılan 3 gol sonucu belirlemeye yetti. En-Nesyri’nin asisti ile Talisca’nın golü, hemen ardından İrfan Can Kahveci’nin asistinde En-Nesyri’’nin muhteşem vole golü. Ve son olarak Fred’in asisti ile Talisca’dan bir gol daha izledi futbolseverler ilk yarıda.. Derbinin kısır futbolundan sonra gelen iyi oyun ve atılan güzel goller sarı lacivertli takımın yola devam ettiğinin bir göstergesi gibiydi. İkinci bölümde yapılan değişiklikler ve gollerle aktif dinlenme tadında bir kupa galibiyeti aldı Fenerbahçe.

TALISCA SORUN ÇÖZÜYOR

İrfan Can Kahveci dün Tadic’in yerine ilk 11’de başladı. Varlığını o kadar iyi hissettirdi ki ilk iki golde onun imzası var. Bu dizilişte İrfan Can için en iyi pozisyon forvet arkası diyebiliriz. En-Nesyri ve Talisca’nın arkasında sezonun en iyi 45 dakikasını bu pozisyonda oynadı. Maç içinde Talisca için iki şey söylemekte fayda var. Fiziksel olarak atletizm özelliklerinden hala çok uzakta. İkili mücadelelerde hala zayıf. Ancak attığı ikinci gol şunu gösterdi ki beklenmedik anlarda onun sol ayağı pek çok sorunu çözmeye yetiyor.

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EN-NESYRI SAHANIN EN İYİSİYDİ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri maç boyunca hem Talisca’ya servisi hem de vole golüyle sahanın en iyisi olmayı başardı. En-Nesyri, geç form yutmasına tüm kulvarlarda 25 gole ulaştı. Bu performansıyla Mourinho’nun elini daha da güçlendirdiğini söylemek gerek. Mourinho’nun kafasında her oyuncuyla ilgili önemli roller olduğunu artık daha iyi anlıyoruz. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan başta olmak üzere ileriyi de düşünerek tüm oyuncularına süre vererek onları da hazır tutmaya devam ediyor.