Yıldız fabrikası Sporting'in gençleri Türk teknik adam Filipe Çelikkaya'ya emanet

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim şimdilerde dünya futbolunda adını sıkça duyduğumuz isimlerden.

Braga’dan 10 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve ‘yeni Jose Mourinho’ olarak lanse edilen Amorim’in kısa sürede elde ettiği başarılar ortada.

Peki ya Amorim için A takıma yeni oyuncular hazırlayan ve geliştiren UEFA Pro lisansına sahip Sporting Lizbon B Takımı Teknik Direktörü Filipe Engin Neves Çelikkaya ismini duyanınız var mı?

Eminim çok azdır. Bugün sizlere ondan ve onun futbol yolculuğundan bahsedeceğim.

TÜRK BABA, PORTEKİZLİ ANNE

Hayatına dair kısa bilgilerle hemen konuya gireyim... Filipe Engin Neves Çelikkaya, Türk bir baba ve Portekizli bir annenin çocuğu olarak 1985’te Lizbon’da dünyaya geldi.

10 yaşında futbola başlayan Çelikkaya, 22 yaşında kariyerini noktalamak zorunda kaldı. Şimdilerde Sporting Teknik Direktörü olan Ruben Amorim ile Belenenses’te birlikte forma giydi.

SPOR BiLiMLERi EĞiTiMi GÖRÜRKEN BiR YANDAN DA SCOUTLUK YAPTI

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Jose Mourinho, Carlos Queiroz ve Jesualdo Ferreira gibi isimlerin mezun olduğu Lizbon Üniversitesi’nde Spor Bilimleri eğitimi alan Çelikkaya, öğrenimi sırasında tam burslu olarak ABD’ye gitti. Sacred Heart Üniversitesi’nde Egzersiz Bilimleri üzerine eğitim aldı.

Spor Bilimleri’nden mezun olduktan sonra ise Yüksek Performanslı Sporlar alanında yüksek lisans yaptı. Bu zaman zarfında yeşil sahalardan uzak duramayan Çelikkaya, Portekiz U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Rui Jorge’nin yanında scout olarak çalıştı.

Benfica U15, Al Ahli, Almada, Sporting U19 takımlarının yanı sıra 1. lig düzeyinde Chaves, Guimaraes ve Shakhtar Donetsk takımların dan davet aldı. Shakhtar’da yaşadığı şampiyonluğun ardından 2020’de Sporting Lizbon’un genç oyuncuları geliştirip A takıma kazandırması için yaptığı davete ‘Evet’ diyerek yeniden yuvasına döndü.

MERİH'İ İLK KEŞFEDENLERDEN BİRİ

Filipe Engin Neves Çelikkaya’nın bilinmeyen hikayelerinden biri de Merih Demiral’ı keşfeden isimlerden biri olması. Merih’in Fenerbahçe’den ayrılıp Portekiz alt lig ekiplerinden Alcanenense’de oynadığı dönemde ondaki potansiyeli gören Çelikkaya, onun Sporting’e imza atmasın da etkin bir rol aldı.

Merih aynı yıl performansıyla takımın ulusal şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu ve kariyerindeki en önemli sıçramayı Sporting’deki performansıyla yaptı. Peki sadece Merih Demiral mı? Tabii ki hayır...

SPORTiNG LiZBON, RUBEN AMORiM’iN YERiNE ONU HAZIRLIYOR

Günümüz futbolun da veri analizinin ne kadar önemli olduğu artık herkesin malumu. Çelikkaya da veri analizi konusunda da öncü isimlerden biri ve antrenmanlarında bunu kullanan ilk teknik adamlardan.

Futbola dair yapılan tüm bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve kendini bu anlamda güncel tutan Çelikkaya; Guardiola, Mourinho, Klopp, Conte ve Sarri gibi teknik adamların antrenman metodlarını da yakından takip ediyor.

Futbolculuk döneminde Amorim’in paslarıyla ceza sahasında fırsatlar yakalayan Çelikkaya şimdi aynı asistleri yetiştirdiği oyuncularla Amorim’e yapmak için çalışıyor. Sporting ise onu Amorim’den sonraki adam olarak hazırlıyor.

Bize de bu köşeden akışını değiştiremediğimiz ülke futboluna artık bakışımızı değiştirmemiz gerektiğini ısrarla yazmak düşüyor...