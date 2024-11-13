Yeterince koşmazsan Real Madrid bile olsan kazanamazsın

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-1’lik Milan yenilgisi sonrası ilk olarak, “Geçen sezon en çok koşan takım biz değildik ama Şampiyonlar Ligi’ni kazandık” dese de, “Oyuncularımın tembel olduğunu söyleyemem ancak şu anda etkili bir kolektif çalışma yapamayacağımız doğru” diye ekleyerek takımının bu sezonki durumunu özetledi. Son Milan maçında rakiplerinden 5 kilometre daha az koştu Madridli oyuncular. Dortmund’u 5-2 yendiler ancak rakiplerinden yine 5 kilometre geride kaldılar; Stuttgart’a 8, Lille’e karşı ise12 kilometre geride kaldılar. Geçen sezon 114 km ortalamayla Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid bu sezon 108 km ortalamaya sahip. Bugüne kadar Real Madrid’in kupayı kazandığı sezonlardaki en düşük koşu mesafesi 110 km oldu. Kolektif bir çalışma için Ancelotti’nin çözmesi gereken çokça sorun var.

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İtalyan teknik adam bir yandan da yılın süper transferi Kylian Mbappe’ye ilk 11’de yer arayıp bu oyuncunun sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyor. Vinicius Jr. ve Rodrygo’nun performanslarının da bu durumdan etkilendiğinin farkında. Geçen sezonki rolünün gerisinde kalan Jude Bellingham ise buzdağının henüz görünmeyen yüzü.

ARNE SLOT’UN LiVERPOOL’U HANSi FLiCK’iN BARCELONA’SI

Jürgen Klopp döneminde Liverpool korkutucu bir takımdı. Geçiş oyununu en iyi oynayan takımların başında geliyordu. Onun ayrılığı sonrası Arne Slot’un gelişi soru işaretleriyle doluydu. Ancak Slot yenilenmiş bir felsefe ile Liverpool’u kısa sürede kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir takıma dönüştürdü. Hem Premier Lig’de hem UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lider olan Liverpool, tüm parçaları kusursuz işleyen kırmızı bir orkestra gibi. Bu sezon bir takım daha geçmişteki parlak günlerin esintilerini sunuyor. O da Hansi Flick’in Barcelona’sı. Xavi sonrası Flick de tıpkı Slot gibi soru işaretleriyle geldi Camp Nou’ya. Önce oyunculara dokundu ardından Barcelona’nın oyununa kendi repertuarından en özel melodileri ekledi. La Liga’daki liderliğe Şampiyonlar Ligi’nde de kusursuz bir futbol eklendi. Yılın takımı hangisi olacak bilinmez ama sezon sonuna kadar keyif dolu maçlar izleyeceğimiz kesin.

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AVRUPA’NIN EN GOLCÜSÜ GYÖKERES

2019’da Brighton onu Brommapojkarna’dan 1 milyon Euro’ya transfer etti, 2021’de Coventry’ye sattı. Ardından Swansea’ya kiralık verildi. Coventry’ye yeniden dönüşü 21 gollük performansı beraberinde getirince Sporting’in o dönemki sportif direktörü Hugo Viana, İngiltere İkinci Ligi’ndeki bu golcü için tüm riskleri alarak 24 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Viktor Gyökeres, Sporting’deki ilk sezonunda 50 maçta 43 gol ve 15 asist üreterek Viana’yı mahcup etmedi. Herkes İsveçli golcünün bu yaz Avrupa’nın devlerinden birine gitmesini beklerken, teknik direktör Ruben Amorim sayesinde Sporting’de kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde Pep Guardiola’nın Manchester City’sine yaptığı hat-trick sayesinde bir takvim yılında 53 gole ulaşarak zirvedeki yerini koruyor. Bakalım Erling Haaland’ı mat eden Gyökeres, “Ocak ayında Sporting’den kimseyi almayacağım” diyen Amorim ile Manchester United’da buluşacak mı?

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NiKE, BARCELONA’YA TAM 1.7 MiLYAR EURO ÖDEYECEK

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta’nın “Futbol dünyasındaki en iyi sözleşme olacak” dediği Barcelona ile Nike arasındaki sponsorluk görüşmeleri nihayet tamamlandı. Henüz resmi açıklama yapılmadı ancak kulübe kaynaklarına göre Barça, 2038 yılına kadar geçerli olan anlaşmadan toplam 1,7 milyar Euro kazanacak. Anlaşmanın detayları ise şöyle:

· Halen ortalama 60 milyon Euro olan yıllık ücret 2024-28 yılları arasında 48- 50 milyon Euro artırılacak.

· 2028-2038 arası ise yıllık 58-60 milyon Euro iyileştirme yapılacak.

· Yıllık ortalama kazanç 122 milyon Euro’yu bulacak. İşin özeti; Barcelona sahada güçlendikçe sponsorluk sözleşmelerinde de bir o kadar güçlenmeye devam ediyor.