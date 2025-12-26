Yeni Kenan Yıldız olmak için Galler'i reddetti, Türkiye'yi bekliyor

Haberin Devamı

Hikayesini, hedeflerini ve hayali olan milli formayı anlattı. Galler 1. Ligi ekiplerinden Llanelli Town’un altyapısında futbola başlayan 24 Kasım 2004 doğumlu kanat oyuncusu, 2021’de Arsenal, Fulham ve Manchester City gibi köklü Premier Lig kulüplerinin tekliflerine rağmen Wolverhampton’a transfer olmayı tercih etmiş. Nedenini sorduğumda ise 2 şey söyledi:

1-) Wolverhampton konum olarak bana en yakın kulüptü. Akademi olarak da oyuncularla sürekli ilgileniyorlar ve şans veriyorlar. Bu çok önemli.

2-) Diğer kulüplerin genç oyuncu havuzları çok geniş. Daha çok kiralama yöntemini seçiyorlar. Kalıp kendimi göstereceğim bir yer istiyordum.

GALLER U21 MİLLİ TAKIMI'NDAN DAVET ALDI

Halis Joshua Esen, Wolverhampton U18 takımında gösterdiği performansla A takımla Portekiz kampına götürülmüş. Ardından da U21’e geçmiş. Galler U21 Milli Takımı’ndan gelen teklifi de Türkiye hayali nedeniyle geri çevirmiş. Bugüne kadar Türkiye’den milli takım daveti alıp almadığını sorduğumda ise cevabı şu oldu: “Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım’ın başında iken beni davet etti. Ancak Türk vatandaşlığında sorun olduğu için (ki halen bu sorunu çözmeye çalışıyoruz) katılamadım. Ama hayalim Türkiye A Milli Takımı forması giymek ve bunun için çalışıyorum.

TÜRKİYE ARTIK FARKLI BİR NOKTADA

Halis ile yaptığımız konuşmadan A Milli Takımımızın artık yurt dışında oynayan gençlerimiz için çok önemli bir noktada olduğunu anladım. Daha önce genellikle yaşadıkları ülkelerin milli takımlarını seçen futbolcular artık Türkiye için oynamak istiyor. Kenan Yıldız bu oyuncular için çok önemli bir referans noktası. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü ve diğer genç oyuncuların da benzer şekildeki performansları ay yıldızlı ekibimizi onlar için çok önemli bir yere getirmiş.

BİR PIERRE SAGE TAKIMI: LENS

Fransa Ligue 1’de işler değişti. PSG’nin sürpriz bir şekilde Monaco’ya kaybetmesiyle Lens tam 21 yıl sonra Ligue 1’de liderlik koltuğuna oturdu. Elbette bu takımın mimarı, teknik direktör Pierre Sage. Geçtiğimiz yıl bu köşeden Lyon’u dipten alıp yeniden yarışmacı bir takım haline getiren Sage’den bahsetmiştim. Marcelo Bielsa ve Pep Guardiola takipçisi olsa da son dönemde yakından takip ettiği takım Andoni İraola’nın çalıştırdığı Bournemouth. Oyun felsefesini, “Düşüncem güçlü bir şeye sahip olmak değil. Oyunlar arasında ve aynı oyunda çok fazla adaptasyona sahip olma fikriyle çok akışkan bir şeye sahip olmak” sözleriyle açıklayan Sage, Lens ile yeni bir hikaye yazmayı başarırsa, takım çalıştırma hayalini kurduğu Premier Lig’in kapıları sonuna kadar açmış olacak.

EMERY, 111 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Unai Emery, La Liga’nın en mütevazı kulüplerinden biri olan Villarreal’e geldi. Onları İspanya’da ilk 4 takımı arasına soktu, ilk Avrupa kupasını kazandırdı, ardından Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı. Arsenal dönemi zorlandı ama hak ettiği zaman kendisine verilmedi. Aston Villa ile Manchester City ve Arsenal’i yenerek ligi dördüncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Emery, 1914’ten bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazanan teknik adam olarak da Aston Villa tarihine geçti. 3’ü üst üste olmak üzere 4 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan ve hakkı hiçbir zaman teslim edilmeyen Emery, Villa ile yeni başlangıçların kapısını açmaya hiç olmadığı kadar yakın.