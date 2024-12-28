Yaşlı, yabancı hayranı ve gençlerine güvenmiyor

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Futbol; seyir zevki, topun oyunda kalma süresi, hakem ve VAR tartışmaları etrafında dönerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma Türkiye’de genç yeteneklere ne kadar az şans verildiğini bir kez daha gözler önüne serdi...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CİES) yayınladığı veriler 50 ulusal ligde 797 kulübü kapsıyor.

Türkiye, ‘en yaşlı ligler’ sıralamasında dünyada 7. sırada yer alıyor. Yaş ortalaması 28.4 olan Türkiye Süper Ligi’nde en yaşlı kadrolara sahip takımlar ise Eyüpspor ve Sivasspor (30.1). Bu rakamlar aynı zamanda bizim Avrupa’nın 5 büyük liginden 1,5-2 yaş daha yaşlı olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig’de yaş ortalaması 26.7... Fransa 1. Ligi 26.2, İtalya Serie A 26.7, Almanya Bundesliga 27, İspanya La Liga 27.1 yaş ortalamasına sahip.

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EN GENÇ SLOVENYA, EN YAŞLI ÇİN

SLOVENYA, 25 yaş ortalamasıyla en genç lige sahip. Altyapılardan sürekli oyuncu çıkarmasıyla ünlü Belçika, 25.3 ile ikinci sırada yer alıyor. Hollanda ve Finlandiya da tıpkı Belçika gibi 25.3 yaş ortalamasına sahip ligler arasında. Bir dönem transferlere harcadığı astronomik rakamlarla dikkat çeken Çin, 29,5 yaş ortalamasıyla dünyanın en yaşlı ligi konumunda. Bu ülkeyi 29.2 ile Peru, 28.9 ile Suudi Arabistan takip ediyor. İlginç olan detaylardan biri de ilk 10 içinde yer alan en yaşlı ligler arasında Brezilya ve Türkiye dışında gelişmiş bir futbol ligi ülkesinin olmaması.

GENÇLERİMİZ FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Gelelim araştırmanın en can alıcı noktasına... Süper Lig, 15-21 yaş arasındaki genç futbolcuların en az oynama şansı bulduğu lig (yüzde 3.6). Kulüpler bazında yapılan sıralamada ise, Trabzonspor yüzde 12.4 ile birinci sırada. Kasımpaşa yüzde 8.9 ile ikinci, Galatasaray yüzde 8.2 ile üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş, yüzde 7.4, Fenerbahçe yüzde 0.5 ortalama tuttururken, Hatay, Eyüp, Konya ve Rize’nin gençlere hiç şans vermediği görülüyor.

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EN FAZLA YABANCI OYNATAN 2. ÜLKEYİZ

Yabancı futbolcuların oynama oranı istatistiğinde ise Türkiye, yüzde 72.5 ile ikinci basamakta. Bu kategoride bizi sadece Kıbrıs Rum Kesimi geçerken (yüzde 80.8), Yunanistan yüzde 71.9 ile üçüncü durumda. İtalya’da bu oran yüzde 65.3, Portekiz’de yüzde 63, İngiltere’de yüzde 62.9. Yabancıların en az oynadığı ligler ise Güney Amerika ülkeleri (Kolombiya 10.3, Uruguay 12.1).