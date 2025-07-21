Yamal, Messi'yi bile solladı!

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Barcelona yönetiminin geçtiğimiz günlerde törenle 10 numaralı formayı Lamine Yamal’a teslim etmesi, Katalan kulübün forma satışlarını adeta patlattı! Sadece 2 gün içinde 70 binden fazla Yamal forması satıldı. Bu da yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir ciro anlamına geliyor. Yamal formasına ilgi o kadar büyük ki, 10 numaranın eski sahibi olan Lionel Messi’nin ilk 2 günkü satış adedini bile geride bıraktı. Barcelona’nın forma tedarikçisi Nike şimdiden 170 ülkeye dağıtıma başladı. Özellikle Asya pazarında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Katalanlar yeni 10 numaralı formaları bu hafta gidecekleri turnuvada da fazlasıyla satmayı planlıyor. Japonya ve Güney Kore’de yaklaşık 7-8 milyonluk bir hayran kitlesi olan Barcelona’nın Asya turundan Yamal etkisiyle büyük bir ekonomik kazançla dönmesi muhtemel. Lionel Messi’nin bugüne kadarki toplam forma satış rakamına ulaşır mı bilinmez ancak Yamal’ın bu hızla pekçok rekoru kıracağı kesin.

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BOYU UZAMASIN DiYE DUA EDiYORLAR





Konu Yamal’dan açılmışken, son günlerde sosyal medyada dolaşan “Boyu 1 yılda 10 cm uzadı” haberinin doğru olmadığını belirtelim. Doğrusu şu; Yamal bir yılda değil 2-3 yılda 10 cm uzadı. Ve tabii tahmin edeceğiniz üzere Barcelona yönetimi ve teknik heyeti, 1.80 metre olan boyunun daha da uzamaması için dua ediyor.

MODRiC VE SNOOP DOGG ORTAK OLDU

İngiltere Championship’te mücadele eden Galler kulübü Swansea City’nin başına 2024’te ABD’li iş insanları Brett Cravatt ve Jason Cohen geçmişti. Kulübe yaptıkları yatırımlar kadar başka yatırımcıları da çekmeyi başaran ikili, Real Madrid’den ayrılıp İtalyan ekibi AC Milan’a transfer olan Luka Modric’i de hissedarlar arasına katmayı başarmıştı. Kulübe ortak olan son isim dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg oldu. Snoop Dogg, “Futbola olan sevgim biliniyor fakat Swansea City’yle kulüp sahibi olmak benim için özel bir duygu. Kulübün ve bölgenin hikayesi beni gerçekten etkiledi. Burası gururlu, işçi sınıfından bir şehir ve kulüp. Tıpkı benim gibi; geri adım atmayan bir mazlum” ifadeleriyle kulübe ‘merhaba’ dedi. Bakalım Swansea’nin yeniden Premier Lig’e yükselme hayali bu güçbirlikleriyle hayata geçecek mi?

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MARESCA 200 MiLYON EURO’YU SiLiP ATTI





UEFA Konferans Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanan Chelsea’de teknik direktör Enzo Maresca, kulübe 200 milyon Euro’ya mal olan 4 futbolcunun üstünü çizerek, kendilerine takım bulmalarını istedi. Roman Abramovich ve Todd Boehly’nin başkanlıkları döneminde yaptığı transferler sonrasında kalabalıklaşan kadrodan memnun olmayan Maresca; Axel Disasi, Raheem Sterling, Ben Chilwell ve Joao Felix ile bir daha çalışmayacak. Şu anda Cobham’da tek başına antrenman yapan bu futbolcular, Chelsea’deki gücüne güç katan Maresca sonrası kendilerine yeni bir kulüp bulmak zorunda kalacaklar.

NEYMAR YiNE YAPTI YAPACAĞINI

Neymar’dan eskisi gibi sahalarda esmesini beklerken o saha dışında kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Batman hayranı olan Brezilyalı bu kez 1.3 milyon dolara satın aldığı Batmobile ile gündeme geldi. Neymar’ın yeni arabası, duman bombası atabilme özelliğine, taklit bir jet motoruna, makineli tüfeklere (işlevsiz), hareketli kanatçıklara ve iki kişilik bir iç mekana sahip. Neymar, 2022 yılında filmin galasına Batman kostümüyle katılmıştı. ‘Batmobile’ hayalini gerçekleştiren Neymar’ın önündeki tek engel aracın trafiğe çıkmasının yasak olması!

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RASHFORD’IN GÖREVi ARTIK DAHA ZOR





Haftalardır ismi 3 büyüklerle anılan İngiliz futbolcu Marcus Rashford sonunda imzayı attı. Ancak Süper Lig’e değil La Liga devi Barcelona’ya giderek. Son yıllarda sayısız iniş çıkış yaşayan ve dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilmesine rağmen EURO 2020’de kaçırdığı penaltı sonrası hayatı tam anlamıyla cehenneme dönen oyuncu, Barcelona ile yeniden eski günlerine dönmeyi amaçlıyor. Yaşadığı sorunların ardından geçtiğimiz sezonun ikinci bölümünde Aston Villa’ya kiralık giderek yeniden form tutmaya başlayan 27 yaşındaki oyuncu, sezonu 11 gol ve 9 asistle tamamladı. Şimdi onu daha zor bir görev bekliyor. Barcelona’da Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi efsanelerin rol aldığı bir pozisyonda yeniden kendini göstermek ve Lineker’den 40 yıl sonra Barça forması giyecek olan bir İngiliz olarak bu sorumluluğu taşımak... Rashford tüm bunları başarıp Barcelona’da yeniden doğabilecek mi hep birlikte göreceğiz.