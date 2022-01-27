Wigan Athletic'i kurtaran proje bize de örnek olmalı

Son dönemde yabancı kuralı değişikliğine, ekonomik sıkıntılar da eklenince Süper Lig kulüpleri genç oyunculara daha çok şans vermeye başladı. Elbette bu memnun edici ancak ne kadar samimi ve uzun vadeli, burası da tartışılır. Akademilere yeterince değer verilmediği ortada.

11 MEZUN ÇIKARDILAR

Yine uzaklardan bir örnek olacak ama bu kez yaşadığı ekonomik çıkmazdan tamamen akademiyi geliştirmeye yönelerek kurtulan İngiltere League One ekibi Wigan Athletic’in başarısından söz edeceğim...

Pandemi sonrası dönemde Joe Gelhardt’ı Leeds United’a, Jensen Weir’ı Brighton’a ve Alfie Devine’ı Tottenham’a satan Wigan hayatta kalmak için bu transferlerle biraz olsun zaman kazandı. Wigan Athletic, akademi olmadan krizden sağ çıkamayacağını biliyordu. Akademiden oyuncular çıkarmayı ve bunları kendi A takımlarıyla üst düzey futbola taşımayı başardılar. Geçtiğimiz sezonu 11 akademi mezunu ve 23 yaş altı takımlarında yetiştirilen 3 oyuncuya şans vererek tamamlamayı başardılar.

YETENEK SİZİ A'DAN B'YE GÖTÜRÜR, BİLİMSEL PLANLAMA HER YERE

Peki Wigan Athletic Kulübü, akademiyi nasıl geliştirdi? Onu da kısa kısa anlatayım:

1) Genç oyuncuların mümkün olan en yüksek sevi yede oynamaları için imkanları artırdılar. A Takımla akademi arasındaki bağları güçlendirdiler.

2) Okul çağındaki çocukların ödevlerini yönetmelerini ve beklenen notları almalarını sağlamak için okullarla açık iletişim sağladılar. Çocukların sahada ve okulda geçirecekleri zamanları belirlediler.

FUTBOLDAN SONRA HAYAT

3) Genç oyuncuların futbol sonrasına adapte olmaları için çalışmalar yaptılar, ‘Futboldan Sonra Hayat’ isimli eğitim programını düzenlediler.

4) Teknolojik gelişmelere ayak uydurdular. Sporcuların gelişimi için GPS verileriyle; toplam mesafe, yük sek hızlı koşu, sprint mesafesi, yüksek yoğunluklu hızlanma ve yavaşlama sayılarıyla, antrenman seanslarında çeşitli kalp atış hızı ölçümleri temel alındı.

5) Bu veriler ışığında A takım ve akademi oyuncuları arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve üstünlükler belirlendi. Bu sayede oyuncuların A takım taleplerini karşılama yolunda ilerlemelerini sağlamak için belirli bir gelişim programı formüle edilerek hayata geçirildi.

FİT, GÜÇLÜ, ATLETİK

Wigan’ın başardıkları bu satırlara sığmayacak kadar uzun ve detaylı. Son 10 yılda oyunun nasıl oynandığına dair büyük bir değişim gözlemliyoruz. Dünyanın en iyi kulüpleri artık yüksek yoğunlukta bir oyun ve bunu kaldırabilecek oyuncular talep ediyor. Bahsedilen niteliklerin hepsini yerine getirebilmek öncelikle fit, güçlü ve atletik olmaktan geçiyor. Gerçek olan şu ki günümüz futbolunda teknik yeteneğe sahip olmak sizi ancak A noktasından B noktasına götürür. Bilimin ışığında en alttan en üste kadar doğru bir planlama ise her yere...

GUARDIOLA'NIN ÖNGÖRÜLERİNİ HAYATA GEÇİREN ANALİST: PIET CREMERS

Modern futbolda büyük bir odak noktası haline gelen Bireysel Gelişim’den ve bunun en iyi temsilcilerinden biri olarak görülen Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın 26 yaşındaki yardımcısı Carlos Cuesta’dan bir önceki yazımda bahsetmiştim... Konunun içinde Arteta olunca esinlendiği kişinin Pep Guardiola olduğunu anlamak çok da zor değil.

Guardiola’nın bireysel gelişime verdiği önem özellikle etrafını bu anlamda doğru insanlarla çevreleme arzusu Manchester City’de de devam ediyor. Bu isimlerden biri de City’de önemli bir figür olan genç analist Piet Cremers. 27 yaşındaki analist geçen yıl Performans Analizi ve Öngörüler Başkanı olarak yeni görevine atandı. Cremers, video ve verilerin bir kombinasyonunu kullanarak antrenman ve maçlardaki performansları analiz eden bir ekibin başında.

Bundan daha da önemlisi City’nin performans analistleri Cremers’ın bu göreve getirilmesi ve Guardiola’nın da isteğiyle son dönemlerde bireysel gelişime odaklandı.

STERLING'İN DEĞİŞEN OYUNUNDA CREMERS'İN ETKİSİ

Guardiola’nın sosyal medyaya bile yansıyan Raheem Sterling videolarını hatırlayanlarınız olacaktır. O antrenmanlarda Guardiola, Sterling’in durması gereken yerler, alması gereken pozisyonlar üzerine önemli uyarılarda bulunuyordu. Sterling o uygulamalar sonrası maçta Guardiola’nın anlattıklarını birebir uygulayarak golünü atıyordu.

İşte Piet Cremers tam da bu noktada devreye giriyor. Raheem Sterling ile sahaya yaptığı koşuların zamanlaması, ceza sahası içinde alması gereken pozisyonlar ve şut seçimi konusunda çalışmalar yapan Cremers tüm bunları hayata geçirirken veri, video analizi ve bire bir antrenörlüğün bir kombinasyonunu kullanıyor. Bu anlayış Guardiola’nın bireysel gelişime yönelik yaklaşımın büyük sonuçlar doğurabileceğini fark ettiği zamanlara dayanıyor.

Cremers, Barcelona B Takımı’ndan sorumlu olduğu zamandan beri Guardiola’nın performans analisti ve asistanı olan Carles Planchart ve Brian Prestidge’in veri bilimi ekibi ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bazen veri bilimcileri ve antrenörler arasında bir köprü görevi görüyor. Yalnızca maç görüntülerini analiz etmekle kalmayan Cremers ve ekibi aynı zamanda oyuncularla günlük olarak da çalışıyor. Burada da bir olasılık hesaplama programı olan beklenen hedefler modelini uyguluyor.