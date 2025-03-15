UEFA, Mourinho'dan otoparkın rövanşını mı alıyor?

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Mourinho, 31 Mayıs 2023'te Roma'nın başında iken Sevilla'ya penaltılarla kaybettikleri Avrupa Ligi Finali sonrası hakem Anthony Taylor'a stat otoparkında küfür ettiği için UEFA'dan 4 maç ceza almıştı.

Rangers maçında 3 penaltılarının verilmediğini savunan Mourinho, “Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar. Hem Lille maçında 120. dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, Manchester United karşılaşması ve bugün burada olanlar... Ki VAR’da da dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı Pol van Boekel vardı ve 3 penaltıyı görmedi” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers’a penaltılarla elenerek turnuvaya veda etti. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 3-1 kaybeden temsilcimiz, Glasgow’daki rövanşın normal süresini ve uzatmaları 2-0 önde bitirince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Fenerbahçe’ye 3-2’lik üstünlük kuran Rangers, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı değerlendirmede takımının oyunundan övgüyle bahsederken, Norveçli orta hakem Espen Eskas ile Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel’i eleştirdi ve UEFA’ya da göndermelerde bulundu:

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"BU GECE SAHADAKİ EN İYİ TAKIM BİZDİK"

“Ilk maçtan sonra kaybetmeyi hak ettiğimizi söyledim, ancak bu gece sahadaki en iyi takım bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar. Umarım takımımın başına gelen her şey Budapeşte’deki finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir. Kötü şanstır. Bu şekilde düşünmek istiyorum. Hem Lille maçında 120. dakikada yemiş olduğumuz penaltı golü, Manchester United karşılaşması ve bugün burada olanlar. Ki VAR’da da dünyanın en iyi VAR hakemlerinden biri olarak gösterilen Hollandalı Pol van Boekel vardı ve 3 penaltıyı görmedi.”

TAYLOR'IN YÖNETİMİ İÇİN 'SKANDAL' DEDİ!

Peki, Mourinho’nun altını çizdiği Budapeşte finalinde neler yaşanmıştı? Gelin, o gün olanları hatırlayalım... 31 Mayıs 2023’te Budapeşte’de oynanan Avrupa Ligi finalinde Portekizli hocanın takımı Roma, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşma sonunda Sevilla’ya penaltılarda 4-1 yenildi. Mourinho, maç sırasında kararlarını beğenmeyip itirazlarda bulunduğu Anthony Taylor’ı karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında sert sözlerle eleştirerek, İngiliz hakemin adeta bir İspanyol gibi davrandığını, adil olmadığını söyledi ve maç yönetimi için ‘skandal’ ifadesini kullandı.

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"HER ŞEY GİDEREK DAHA ZORLAŞIYOR"

Sinirlerine Mourinho’nun altını çizdiği Budapeşte finalinde neler yaşanmıştı? Gelin, o gün olanları hatırlayalım... 31 Mayhakim olamayan Jose Mourinho, daha sonra stat otoparkında hakem Taylor’a İtalyanca ve İngilizce küfür ederken görüntülendi ve hareketi nedeniyle UEFA’dan 4 maç ceza aldı. Ünlü teknik adam, bu olaydan sonra UEFA’nın kendisine tavır aldığına inanıyor. Geçen yıl konuyla ilgili bir röportaj veren Mourinho, “Avrupa’da başım dertte gibi hissediyorum. Ben özel muamele görmek istemiyorum, dürüst muamele görmek istiyorum. Yanlış bir şey yaparsam cezalandırın ama yanlış yapmadıysam beni rahat bırakın. Ama giderek her şey zorlaşıyor. Budapeşte finalinden beri işler daha da zorlaşıyor” dedi.

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REAL MADRiD’DE iKEN DE HAKEMLER YÜZÜNDEN UEFA’YI KARŞISINA ALMIŞTI

Jose Mourinho’nun hakemlerle yaşadığı sıkıntılar sadece son 2 yılla sınırlı değil... Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde Barcelona ile oynayacakları 2011 Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşması öncesinde de pek çok hakemin ismini söyleyerek maç yönetmemeleri gerektiğini dile getirdi. Portekizli teknik direktör, “Hissettiklerimi söyleyemem. Sadece bir soru bırakıyorum. Neden? Ovrebo, Busacca, Frisk, Stark, De Bleeckere? Neden sürekli bu insanlar? Her yarı finalde aynı şeyler oluyor. Peki neden?” dedi. Bu açıklamalar sonrası Avrupa medyası “Mourinho’nun kara listesinde yer alan hakemler” manşetlerini atarak ünlü çalıştırıcının UEFA ile yaşadığı gerginliği gözler önüne serdi.

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