Tümer haklı mı, Beşiktaş’ta liyakat gerçekten bitti mi?

TRT’de yorumculuk yapan Tümer Metin, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın’ı ağır bir dille eleştirdi. Beşiktaş’ın Denizlispor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyete rağmen “Sergen Yalçın arkadaşım, dostum ama işimi yapıyorum. Beşiktaş’ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş’ta” diyerek oldukça sert ifadeler kullanan Tümer Metin’in bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ben de Tümer Metin’in bu sözlerini spor dünyasının usta isimlerine sordum...

ATTİLA GÖKÇE: BEŞİKTAŞ, SERGEN’İ KAZANMAK İÇİN ÇABA VERMELİDİR

FuTbolculukTan antrenörlüğe geçiş çok kısa yoldan kolay oluyor. Kursta ilkokul diploması bile sorulmuyor çünkü öğrenim durumları ortada. Sergen Yalçın ise bu tabloda lise mezunu. Şimdi Sergen 47 yaşında Beşiktaş’a teknik direktör oldu. Bana göre de bu karar erken görünüyordu, bir zamanlar o kanaatteydim. Benim ölçüm takımını önce Avrupa’ya götürmesiydi ve bunu başardı. Bir diğeri antrenörlükte tek başına güzel işler yapmasaydı. Gaziantep, Sivas, Malatya ve Alanya’da deneyim kazandı. Artı olarak ozan Tufan’ı Fenerbahçe’ye bugün de Milli Takım’a yeniden kazandırdı. Şimdi buradan bakacak olursak, Tümer’in sözleri bana göre biraz karşılaştırmaya muhtaç.

FATİH TERİM GELDİ EFSANE OLDU

Ankaragücü ve Göztepe’de teknik direktörlük yaptıktan sonra genç milli takımı çalıştıran ve A Milli Takım’da Piontek’in yardımcılığını yapan Terim, Galatasaray’a geldiğinde 42 yaşındaydı. Deneyimi tartışılabilecek durumdaki Terim, Galatasaray’a gelip tarih yazdı ve efsane oldu. Sergen’e bu açıdan bakarsak 5 yıl rötarı var. Bütün kulüpler cesur olmalı. Yanlış transferlere enerji ve para har

carken biraz da antrenör konusunda yanılsınlar. Türkiye’de müthiş bir genç teknik adam kuşağı yetişiyor. Onlara bu hakkı ve şansı vermeliyiz. SeRgen oldukça zeki, sporcu ahlakına sahip, araştıran, düşünen ve izleyen bir spor adamı. Eğitim süreçlerinden geçmiş, hayatın içinde pişmiş, sınavlarını vermiş ve Beşiktaş’a gelmiş. Beşiktaş bunu göğüslemek ve Sergen’i kazanmak için çaba vermelidir.

FİLOZOF ANTRENÖRE YÖNELMELİYİZ

Tümer Metin’i çok severim, yaptığı en iyi iş futbol yorumculuğu. Kendine göre fikirleri var. Sergen bunları hak etmiyor. Liyakatı anlatacaksak genç adamları ne yapacağız? 55 yaşında sonra mı “Antrenör ol” diyeceğiz. Türkiye’de antrenörlük geriliyor bence. Bizim içimizden Klopp ya da guardiola gibi cevherler çıkmıyor. Ama liyakat hesapları yaparsak bu tip antrenörlerin de gelişi gecikir. Filozof antrenöre doğru yönelmemiz kendi markasını yaratacak hocalara şans vermemiz lazım. Sergen için yapılan bu yorumu haksız buldum ve çok üzüldüm.

İLKER YASİN: SERGEN DOĞRU İSİM AMA BU SAKİN TAVIRLA OLMAZ

Dünkü gazetede de yazımda belirttim. Sergen, Beşiktaş’ta mevsim başında devam etmek istemiyordu. ahmet nur Çebi kendisini ikna etti. Para söz konusu değil Sergen için bu doğru ancak geçmiş takımlarındaki devamlılığı göz önüne alındığında Beşiktaş’ta mevsim sonuna kadar devam edecek bir görüntü vermiyor. İsim olarak, resim olarak, taraftarın sevgilisi olarak Sergen doğru bir isim ancak futbol çok profesyonel bir iş. O mevkilerinde sadece geçmişin mazinin yıldızlarına değil bugünün ve yarının ufka bakan isimlerine ihtiyacı var düşüncesindeyim.

SAHADA LİDER YOK

Sergen’de dingin ve sakin bir tavır görüyorum. Bu yaklaşım ile Sergen’in de başarıya ulaşması zor. Beşiktaş’ın da bir yönetici teknik adam sıkıntısı içinde olduğu gerçek. Beşiktaş takımının sahada lideri yok. Ama camiada Sergen tanınan bir lider. Lider doğru işi yapar teknik direktör işi doğru yapar. Ahmet Nur Çebi, Sergen’deki ısrarıyla doğru mu yapmıştır? Sergen kalmaya ikna olarak camia için hayırlı bir karar mı vermiştir? Bunlar hep tartışılabilir.

GÜNTEKİN ONAY: YETERLİLİĞİNİ TARTIŞMAK YANLIŞ

Tümer orada sadece Sergen’i kastetmedi. Oyuncu kadrosundaki yetersizliğe de değindi. “Verimsiz ve yetersiz olduğu bilindiği halde sırf iyi çocuk diye 10 yıldır takımda forma giyen futbolcu var” ifadesini kullandı. Sergen Yalçın yıllardır teknik adamlık yapıyor. Tepeden gelmedi. Bence liyakat konusunda yeterliliğini tartışmak yanlış.

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