Trabzon’un coşkusu yetti

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Özellikle sol tarafı çok iyi kullandılar. Her ne kadar savunmaya dönüşlerde aynı coşkuyu göstermeseler de ofansif anlamdaki istek dikkat çekiciydi. Şenol Güneş bu maçta Ozan Tufan’ı sol iç olarak kullandı. Sakatlanana kadar bu sezonki en iyi maçını oynadı. İlk golle perdeyi açan Edin Visca bir kez daha fark yaratan isimlerden biriydi. Trabzonspor’un hücumdaki etkinliğine kontrataklarla karşılık veren Konyaspor ilk bölümde Sloven oyuncusu Kramer’le çok önemli pozisyonlar buldu. Kramer’in topu saklaması ve savunma arkasına yaptığı koşular Trabzonspor savunmasına son derece zor anlar yaşattı.

BANZA RAHATLATTI

Devreye 2-1 önde giren Trabzon 2. bölümde Banza’nın attığı golle oldukça rahatladı. Bu golden sonra da baskın oyununu sürdüren bordo mavililer tıpkı ilk yarıda olduğu gibi savunmada büyük boşluklar vermeye devam etti. Trabzonspor yarı sahasında baskısını artıran Konyaspor’da kazanılan penaltıyı Umut Nayır’ın kaçırması oyuna yeniden ortak olma umutlarını da bir anlamda bitirdi. 90. dakikada gelen Keita golü ve ardından kaçan pozisyonlara rağmen Trabzon son çeyrekte galibiyetle sahadan ayrılmayı başardı. Şenol Güneş yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Trabzon’un 45 dakikalık oyunu tatmin etti. Özellikle duran top ve duran topların devamında. Ancak savunmadaki problemler hala net bir çözüm bekliyor...