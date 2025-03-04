Trabzonspor karanlığa hapsoldu!

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Trabzonspor'un hafta içi kupada oynadığı Rize maçından sonra Süper Lig’de Konya deplasmanındaki oyunu gece ile gündüz kadar farklıydı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan Trabzon 90 dakika boyunca topa sahip olan taraftı ancak bu üstünlük sadece kağıt üstündeydi. Gerçek şu ki topa sahip olan bordo mavili ekibin en ufak organizasyonu da yoktu.

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Şenol Güneş’in 60. dakikadan sonra yaptığı 3 değişiklik ise kötü oyunun tuzu biberi oldu adeta. Sezon başından beri ideal kadro konusunda sıkıntılar yaşayan Güneş, Konya deplasmanında elindeki malzemeyi de doğru bir mühendislikle kullanamadı. Banza, Cham ve Savic’i oyundan alan Güneş yerlerine sahaya sürdüğü Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Serdar Saatçı ile taraftarları da büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

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Bu kadar organizasyon anlamında eksik bir takımı hücum bölgesinde tutabilecek oyuncuları kenara alması Konyaspor’un hem işini kolaylaştırdı hem de son dakikada maçı kazanmasını sağladı. Hafta içi kupada bembeyaz bir tablo sergileyen Trabzonspor ligde karanlığa hapsoldu.