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Trabzonspor geri döndü

#Trabzonspor#Alanyaspor#Türkiye Kupası

Alanyaspor galibiyeti bordo mavililer için bir anlamda yeniden başlangıç anlamına geliyor.

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Trabzonspor adına uzun süren kötü gidişatı durdurmak adına kupa maçında alınacak galibiyet son derece önemliydi. Ekim ayında ligde alınan galibiyetten sonra 2024’ü Bodrumspor’u yenerek kapatan ekip adına bu maç bir anlamda yeniden başlangıç anlamına geliyordu. İlk yarıda fırsatları harcayan taraf Alanyaspor oldu. Hem direk hem kaleci Uğurcan’a takılan Alanyaspor aradığı golü bulamadı. Trabzonspor ise ilk bölümde oyunun kontrolünü ele almaya çalışan bir anlayışa sahipti. Ve her iki takım da soyunma odasına beraberlikle gitti.

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iKiNCi BÖLÜMDE FIRTINA KOPTU

Son bölüme ilk yarının aksine çok hızlı başladı Trabzonspor. Karadeniz fırtınasına yakışır bir anlayışla rakip kalede etkili olan ekip ön alandaki etkisiyle kısa sürede Visca’nın ayağından ilk golü buldu. Alanyaspor savunmasını yıpratan Banza gibi Trabzonspor’u ayağa kaldıran isimlerden biri de Muhammed Cham’dı. Genç oyuncu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de Banza’ya servisi sağlayan isimdi. Rakibini 20 dakikalık ablukaya alarak tamamen sürklase eden Trabzonspor’da perdeyi kapatan Nwakaeme oldu.

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YAKALANAN HAVA SÜPER LiG’E YANSIR

Şenol Güneş ve oyuncuları adına özellikle ikinci yarıdaki akıcı futbol ligin devamı için son derece kıymetli. Yakalanan bu hava ve formu artan oyuncular Trabzonspor’u üst sıralara taşıma adına önemli. Özellikle Banza’nın her geçen gün üstüne koyması, Muhammed Cham’ın özgüvenli oyunu ve Nwakaeme-Visca gibi iki önemli tecrübe bu oyunun gidişatı açısından son derece kritik.

#Trabzonspor#Alanyaspor#Türkiye Kupası
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