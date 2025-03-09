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Koray Durkal
Koray Durkal
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Trabzon semalarında kara bulutlara devam!

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

Şenol Güneş'in kadro mühendisliğinde ilerleme yok.

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Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor. İç sahada kazanarak kötü tablonun üstünü kapatan bordo mavili ekip bu kez Hatay’a evinde kaybetti. Tıpkı Konya deplasmanında olduğu topun hakimiyetini elinde tutan ancak üretmekten son derece uzak olan Trabzonspor ilk 20 dakikalık bölümde yediği golle geriye düştü. İstatistiksel olarak baktığımızda sürekli rakip kaleye şut atan bir Trabzonspor vardı ancak bu şutların büyük bölümünde kaleyi bulamadılar.

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YiNE AYNI SENARYO

Bordo mavililer adına sahanın en iyisi olan Zubkov’un golüyle ilk yarıda dengeyi sağlasalar da ikinci bölümde de aynı senaryo devam etti. Trabzon’u çok iyi karşılayan Hatayspor 65’te bir kez daha öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu mağlubiyetle Trabzonspor’un iç saha büyüsü de bozuldu.

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Maça başlayan kadro ve sonradan oyuna girenlere baktığımızda Trabzonspor’un iyi durumda olduğunu söylemek zor. Oyuncular her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Şenol Güneş de her hafta benzer değişikliklerle kadro mühendisliği konusunda ilerleme sağlayamıyor. Önceki yazılarımda da belirttiğim gibi kara bulutlar Trabzon semalarında uzun süre kalacak gibi gözüküyor.

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
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