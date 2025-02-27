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Koray Durkal
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Trabzon ilk 45'te turu aldı!

#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası#Şenol Güneş

Uzun bir aradan sonra beklenen bordo mavili takım kupada sahadaydı.

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Rize'nin n kısa paslarla kendi yarı sahasından çıkma isteği 10. dakikada Trabzonspor tehlikesine dönüşmüştü. Bunun temel sebeplerinden biri Sikan ve Zubkov’un yarattığı ön alan baskısıydı. Bu baskı 3 dakika sonra Rizespor’un aynı hataya düşmesiyle sonuçlanınca Trabzonspor, Lundstram ile golü de erken buldu. Önde pres sonrası topu hızlı kullanma ve gol. Bu başlangıç aynı zamanda Trabzonspor adına uzun zamandır beklentilerin karşılık bulması anlamına geliyordu.

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HATALARI AFFETMEDi

Rizespor orta alanda basit pas hataları yapıp arkada da geniş boşluklar bırakınca Trabzonspor adına işler daha da kolaylaştı. 39. dakikada bu boşluklardan birini çok iyi değerlendiren bu kez Edin Visca oldu ve skoru 2-0’a getirdi. Visca, topsuz oyunda eskisi gibi katkı sağlayamıyor ancak doğru zamanda doğru yerde olup skor yapmayı sürdürüyor.

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İlk devrenin bitiminde keyif veren oyuna Mendy’nin harika golü de eklenince kupadaki bu zevkli mücadele deyim yerindeyse ilk 45’te sona erdi.

U19 GÖZARDI EDiLMEMELi

Trabzon, adına uzun zaman sonra iyi bir oyundan bahsederken U19 takımına da değinmemek olmaz. UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus’u eleyen Trabzonspor U19 takımı son 16’da Atalanta ile eşleşti. Bu sezon bir beklenti kalmamışken Şenol Güneş takımdaki eksik parçaları bu gençlerle tamamlamalı...

#Trabzonspor#Ziraat Türkiye Kupası#Şenol Güneş
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