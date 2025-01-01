Teknik adamlar değişiyor ama Manchester United’ın makus talihi değişmiyor

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Portekizli teknik adamın tüm kulvarlarda çıktığı 11 resmi müsabakanın karnesi ise; 4 galibiyet, 6 mağlubiyet, 1 beraberlik. Lider Liverpool’un 23 puan uzağında olan Manchester United’ın, küme düşme potasına olan mesafesi sadece 7 puan.

AMORiM: KÜME DÜŞEBiLiRiZ

19. haftayı 22 puanla 14. tamamlayan takımın durumu o kadar kötü ki, Amorim, herkesi şoke eden bir itirafta bulunarak, takımının küme düşme ihtimallerinin bulunduğunu söyledi. “Taraftarlarımıza karşı açık olmalıyız” diyen Amorim, şöyle devam etti:

“Küme düşmemiz ihtimaller arasında. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız ancak bu sezon hepimiz için çok zor olacak. Buradan daha güçlü çıkabiliriz ancak daha fazla savaşmak zorundayız. Bu durum gerçekten çok zor. Bu büyük kulübün tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyoruz.”

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WAYNE ROONEY YiNE KOVULDU

İngiltere Championship’te 9 maçtır kazanamayan ve 23 haftası tamamlanan ligde 18 puanla son sırada yer alan Plymouth’ta kötü gidişin faturası teknik direktör Wayne Rooney’ye kesildi. Kulüp, 39 yaşındaki çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını açıkladı.

Manchester United’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Rooney, teknik adamlık kariyerinde umduğunu bulamadı. İngiltere’de Derby, Birmingham, Plymouth, ABD’de DC United takımlarını çalıştıran Rooney, hepsinde başarısız oldu ve görevine son verildi. Özel hayatı da sorunlu olan Rooney, en son kimliği belirsiz bir kadınla evine girerken görüntülenince İngiliz medyasından sert eleştiriler aldı.

SEZONUN YILDIZI NOTTiNGHAM FOREST

Bu aralar Premier Lig’de dengeler bir hayli değişti. Manchester takımlarının formsuzluğu ve Liverpool’un baş döndürücü performansı arasında Nottingham Forest sessiz sedasız ikinci sıraya yerleşti. 19 maçta 37 puan toplayan takımın 33 yaşındaki forveti Chris Wood, 18 maçta attığı 11 golle ligin dünyaca ünlü yıldızlarına kafa tutmayı başardı. Teknik direktör Nuno Esprito Santo yönetiminde iyi bir hava yakalayan Nottingham bakalım Avrupa hayalini gerçekleştirebilecek mi?

JÜRGEN KLOPP FORMULA 1 YOLUNDA

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Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Red Bull’un global futbol direktörlüğüne getirilen Jürgen Klopp’u yakında Formula 1 pistlerinde görebiliriz. Formula 1 Red Bull takımının danışmanı Helmut Marko, Alman teknik direktörü ‘büyük bir motivasyon ustası’ olarak tanımladı ve onu 2025 yılına kadar yarış takımına dahil etme arzusunu dile getirdi. Marko, “Jürgen Klopp’un pilotlarla birlikte olmasını çok isterim. Onun deneyimi ve liderliği pilotlarımıza büyük katkı yapabilir” dedi. Klopp’un sporcular üzerindeki etkisi anlaşılan sadece futbolla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

CiTY BiR YETENEĞi DAHA KAYBEDER Mi

Manchester City son yıllarda Cole Palmer ve Morgan Rogers gibi çok önemli yetenekleri kaybetti. Akademiden çıkardığı potansiyelli oyuncularla dikkat çeken Maviler şimdilerde 22 yaşındaki orta saha oyuncusu James McAtee’yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bayer Leverkusen şimdiden genç oyuncunun transferi için girişimlere başladı bile. Teknik direktör Xabi Alonso’nun yakından ilgilendiği McAtee için Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’nın vereceği rapor büyük önem taşıyor.