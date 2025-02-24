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Koray Durkal
Koray Durkal
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Tedavi Şenol Güneş'in vereceği reçetede!

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig

Trabzonspor kazandı ama daha iyi oynayan taraf Gaziantep'ti.

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Trabzonspor'un dün akşamki galibiyetine bakıp aldanmamak lazım. Takımda ilk 11 kadar rotasyon oyuncusu sıkıntısı fazlasıyla göze çarpıyor. İlk 45 dakika boyunca kötü oyuna rağmen Simon Banza ve Edin Visca’nın 3 dakika arayla attığı goller bir anda skor tabelasında 2 farklı Trabzonspor galibiyetini göstermeye yetti. Ama şunu net bir şekilde söylemek lazım; Trabzonspor rakip kim olursa olsun sürekli pozisyon veriyor. Abdullah Avcı’nın deyimiyle “saha parselizasyonu” son derece kötü. Sonuca gidemedikleri her pozisyon kalelerine tehlike olarak dönüyor. Bir de buna teknki direktör Şenol Güneş’in yanlış değişiklik hamleleri eklenince Trabzonspor son yarım saatte oldukça sıkıntılı anlar yaşadı.

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Kazanılan 3 puana rağmen maçın genelinde daha iyi bir Gaziantep olduğunu söylemek mümkün. Direk dönen bir topları ve Trabzonspor kalecisinin birkaç kritik kurtarışı olmasa Gaziantep bu deplasmandan 1 puanla dönebilirdi. Dün akşam kötü oyun ve yanlış tercihlere rağmen Trabzonspor kazandı ancak kadroda ciddi değişikliklerin şart olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle takımın en tecrübeli oyuncularının her geçen gün daha da geriye gitmesi büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Buradan sonra tedavi Şenol Güneş’in vereceği reçeteye bağlı.

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#Trabzonspor#Şenol Güneş#Süper Lig
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