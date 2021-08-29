Tarihi tersten yazan takım: Arsenal

Lige üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ustası Pep Guardiola karşısında da dayanamadı. ‘Topçular’, maçın ilk 5 dakikasından sonra Manchester City karşısında bozguna uğradı. Arsenal stoperlerinin amatörce hatalarına 36. dakikada Xhaka’nın kırmızı kartı eklenince, City soyunma odasına İlkay Gündoğan (Dk.7), Torres (Dk.12) ve Jesus’un (Dk.43) golleriyle 3-0 önde girdi.

GUARDIOLA FARKI

Maç öncesi merak edilen konulardan biri Guardiola’nın nasıl bir 11’le sahaya çıkacağıydı. De Bruyne ve Foden yokken Sterling ve Mahrez de yedekler arasındaydı. Solda Grealish, sağda Jesus’u kullanan Guardiola en uçta ise Torres’ten vazgeçmedi. Bernardo Silva, İlkay ve Rodri’li orta sahadaki kusursuz üstünlüğe Grealish’in klası da eklenince, City 53’te Rodri ve 84’te Torres ile 2 gol daha bulup sahadan 5-0 galip ayrıldı.

BİR GOL BİTE ATAMADILAR

Premier Lig’in 3. haftasını da puansız kapatan Arsenal, daha önce 1921, 1923 ve 1954 yıllarında sezonun ilk 3 maçını kaybetmişti. Bu sezonu özel kılan ise Arsenal’in tarihinde ilk defa 3 haftayı gol atamadan kapatması oldu. Teknik direktör Arteta bir anlamda tarihi tersten yazarak unutulmazlar arasına girdi.

1- MAÇIN ADAMI

Manchester City’e geldiği günden beri gösterdiği performansla dikkat çeken Ferran Torres, 2 gol, 1 asistle maçın en etkili ismiydi.

2- HAYAL KIRIKLIĞI

5’li savunma arzusunun ilk 5 dakika sonrası bozguna uğraması ve oyuna hiçbir müdahalede bulunmamasıyla kesinlikle Mikel Arteta.

3- MAÇIN HAREKETİ

Arsenal taraftarlarının 5-0’lık mağlubiyete rağmen maç sonu takımı alkışlaması ve oyuncuların da onlara alkışlarla karşılık vermesi.

KLOPP'UN KORKUSU TUCHEL'E YARADI

Liverpool ile Chelsea arasındaki karşılaşma inanılmaz bir tempoyla başladı. İlk 15 dakikalık bölümde Kırmızılar, Mane, Salah ve Elliot ile rakip kalede etkili oldu. Bu bölümden sonra Chelsea yoğun presle Liverpool’u hataya zorlayarak 21. dakikada Kai Havertz’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Mane’nin vuruşunu çizgiden çıkarmak isteyen James, elle müdahaleden dolayı kırmızı kart görürken Liverpool penaltı kazandı. Topun başına geçen Salah takımına beraberliği getirdi: 1-1.

MENDY DEVLEŞTİ

İkinci yarıda oyun Chelsea yarı sahasının 30 metrelik bölümünde oynanırken, kaleci Mendy yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. 10 kişi kalmasına rağmen harika savunma yapan Tuchel’in Chelsea’si sahadan 1 puanla ayrıldı: 1-1. Diğer sonuçlar şöyle: Norwich-Leicester: 1-2, Brighton-Everton: 0-2, Aston Villa-Brentford: 1-1, Newcastle-Southampton: 2-2, West Ham-Crystal Palace: 2-2.

1- MAÇIN ADAMI

45. dakikada eksik kalan Chelsea’yi, yaptığı 6 kurtarışla ayakta tutan kaleci Mendy tartışmasız sahanın yıldızıydı.

2- HAYAL KIRIKLIĞI

Bugüne kadar cesur hamleleriyle bildiğimiz Liverpool’un hocası Klopp 10 kişi kalan rakibi karşısında risk almaktan kaçındı.

3- MAÇIN HAREKETİ

Lukaku ile Van Dijk birbirine meydan okuyan iki savaşçıdan farksızdı. Van Dijk’ın fiziksel temasları taraftarları heyecanlandırdı.