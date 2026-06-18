Tamam, Lionel Messi büyük futbolcu ama dokunulmazlığı mı var?

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Son şampiyon Arjantin, Lionel Messi sayesinde turnuvaya harika bir başlangıç yaptı. J Grubu’nda yer alan Tangocular, Cezayir’i 3-0’lık skorla dize getirirken, tüm goller Messi’den geldi.

‘Yaşayan efsane’ attığı 3 golle hat-trick yapmakla kalmadı, Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olan Alman Miroslav Klose’yi de yakaladı. 16 gole ulaşan Messi, son turnuvasında bu şekilde oynamaya devam ederse tarihe bir kez daha adını altın harflerle yazdıracak.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Arjantin-Cezayir maçında Lionel Messi’nin Aissa Mandi’nin baldırına arkadan yaptığı müdahaleye sarı ya da kırmızı kart çıkmaması, futbol dünyasında günün konusu oldu. Sosyal medyada görüşlerini dile getiren binlerce futbolsever, söz konusu pozisyonun Dünya Kupası’nda şu ana kadar görülen en büyük hakem hatası olduğunu savunup, “Tamam, büyük futbolcu ama dokunulmazlığı mı var?” dedi.

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MESSI'NİN DÜNYA KUPASI EN'LERİ

En çok katılım: 6

En çok gol: 16

En çok maç: 26

En çok kaptan olarak çıkma: 19

En çok gol katkısı: 24

En çok asist: 8

Maçın oyuncusu seçilme: 11

5 farklı kupada asist yapan tek oyuncu.

4 farklı Dünya Kupası maçında hem gol hem asist yapan tek oyuncu.

Dünya Kupası Altın Top ödülünü 2 kez kazanan ilk oyuncu.

Dünya Kupası maçında gol ve asist kaydeden en genç ve en yaşlı oyuncu.

Dünya Kupası’nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu.

BABADAN OĞULA NORVEÇ MİLLİ TAKIMI

Norveç’in önceki gün 4-1 kazandığı Irak maçı tarihi bir olaya sahne oldu... 73. dakikada Norveçli Kristian Thorstvedt’in oyuna girmesiyle turnuva tarihinde ilk kez üç eski Dünya Kupası oyuncusunun oğulları milli formayı giymiş oldu. Alexander Sörloth, Erling Haaland ve Kristian Thorstvedt’in babaları Goran Sörloth, Alf-İnge Haaland ve Erik Thorstvedt 1994 ABD Dünya Kupası’nda birlikte oynamıştı. Aradan geçen 32 yılın ardından oğullar babalarının mirasını sürdürmüş oldu.

EFSANELERE ÖZEL YAMA

2026 Dünya Kupası’na özel bazı detaylar dikkat çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar turnuvaya 5 veya daha fazla katılan oyunculara, formalarına takılması için FİFA tarafından onaylanmış özel bir yama veriliyor.

Önceki gün Arjantinli Lionel Messi altıncı turnuvasında yer aldığı için formasına ‘Legacy (miras)’ yazılı yama takarak çıktı. Benzer yamayı Portekizli Cristiano Ronaldo ve Meksikalı Guillermo Ochoa gibi oyuncular da kullanacak. Son gol kralı Fransız Kylian Mbappe ve altın eldiven sahibi kaleci Arjantinli Emiliano Martinez ise ödüllerini simgeleyen yamalar kullanıyor.

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FRANSA'NIN RAKİBİ YİNE FRANSA!

Dünya Kupası deyince elbette akıllara her zaman farklı hikayeler gelir. 48 ülkenin yarıştığı bu yılki organizasyonda yer alan futbolcuların 98’i Fransa doğumlu. Bu açıdan baktığımızda Fransa’nın en büyük rakibinin yine Fransa olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fransa’yı, 67 futbolcuyla Hollanda ve 49 oyuncuyla Almanya takip ediyor.

DÜNYA KUPASI’NIN EN ÇOK KAZANAN HOCASI ANCELOTTI

Dünya Kupası’nda en çok kazanan teknik direktörler sıralaması da oldukça konuşuluyor. Listenin ilk sırasında Brezilya’yı çalıştıran Carlo Ancelotti var. 10 milyon Euro kazanan Don Carlo, kulüp ve milli takımlar düzeyinde her şeyi kazanan tarihteki tek antrenör olacak.

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İkinci sırada 7 milyon Euro ile Almanya’nın genç teknik adamı Nagelsmann bulunuyor. Üçüncü sırada 6 milyon Euro ile gruptaki rakibimiz ABD’nin teknik direktörü Pochettino yer alıyor.