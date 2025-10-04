×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERYazarlarKoray Durkal
Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

Şut yağmuruyla gelen 4 gollü galibiyet

#Trabzonspor#Kayserispor#Süper Lig

Her iki devresinde farklı senaryoların olduğu ve belki de sezonun şu ana kadar en çok şut çekilen (toplam 42) karşılaşmasına tanıklık ettik.

Haberin Devamı

Kayserispor, Trabzon’da beklentilerin çok üstünde bir ilk yarı oynadı. Organize ataklar sonucu gol pozisyonları buldular ancak kaleci Andre Onana’yı geçemediler.

Buna bir de pozisyon vermeden yedikleri gol eklenince soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Trabzonspor oldu. Devre dönüşü, santrayla birlikte silkelenmiş ve kendine gelmiş bir Trabzonspor vardı. 53. dakikada Augusto ve 56. dakikada Zubkov’un golleriyle farkı üçe çıkaran bordo mavililer hem rahatladı hem de kalan yarım saatlik bölümde üstünlüğü tamamen ele aldı.

Kayserispor’un yumuşak orta sahasını çok rahat geçmeye başladılar. Son dakikada Paul Onuachu’nun penaltısıyla istedikleri sonucu aldılar.

Gözden KaçmasınFatih Tekkeden Kaysierspor galibiyet sonrası taraftara çağrıFatih Tekke'den Kaysierspor galibiyet sonrası taraftara çağrı!Haberi görüntüle

ANDRE ONANA GÜVEN VERİYOR

Trabzonspor'da şimdilik işler yolunda... Özellikle Uğurcan’ın yerine transfer edilen Onana şapka çıkarılacak bir performansa imza atıyor. Manchester United’dan ayrılınca kendini bulan futbolcular listesine artık onu da yazmak mümkün.

Haberin Devamı

Sadece sahada değil soyunma odasında da bir lider gibi davranıyor. Trabzonspor’un kötü anlarında kalede güven vermesi ligin kalan bölümü için son derece önemli. Savunma hattında ise sıkıntılar hala devam ediyor. Kayserispor’a ilk bölümde çok fazla pozisyon verdiler. Kazandıkları için şimdilik bu sıkıntılar görmezden gelinebilir için ancak ilerleyen haftalarda kaza yaşamamaları için hızlı bir çözüm şart.

#Trabzonspor#Kayserispor#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Litvanyalılar'ın düellosunda boynuz kulağı geçti

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK

Mühendis Tedesco'nun analitik çağrısı

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Tedesco'dan bir Anti-Mourinho performansı!

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ