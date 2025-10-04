Şut yağmuruyla gelen 4 gollü galibiyet

Haberin Devamı

Kayserispor, Trabzon’da beklentilerin çok üstünde bir ilk yarı oynadı. Organize ataklar sonucu gol pozisyonları buldular ancak kaleci Andre Onana’yı geçemediler.

Buna bir de pozisyon vermeden yedikleri gol eklenince soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Trabzonspor oldu. Devre dönüşü, santrayla birlikte silkelenmiş ve kendine gelmiş bir Trabzonspor vardı. 53. dakikada Augusto ve 56. dakikada Zubkov’un golleriyle farkı üçe çıkaran bordo mavililer hem rahatladı hem de kalan yarım saatlik bölümde üstünlüğü tamamen ele aldı.

Kayserispor’un yumuşak orta sahasını çok rahat geçmeye başladılar. Son dakikada Paul Onuachu’nun penaltısıyla istedikleri sonucu aldılar.

ANDRE ONANA GÜVEN VERİYOR

Trabzonspor'da şimdilik işler yolunda... Özellikle Uğurcan’ın yerine transfer edilen Onana şapka çıkarılacak bir performansa imza atıyor. Manchester United’dan ayrılınca kendini bulan futbolcular listesine artık onu da yazmak mümkün.

Sadece sahada değil soyunma odasında da bir lider gibi davranıyor. Trabzonspor’un kötü anlarında kalede güven vermesi ligin kalan bölümü için son derece önemli. Savunma hattında ise sıkıntılar hala devam ediyor. Kayserispor’a ilk bölümde çok fazla pozisyon verdiler. Kazandıkları için şimdilik bu sıkıntılar görmezden gelinebilir için ancak ilerleyen haftalarda kaza yaşamamaları için hızlı bir çözüm şart.