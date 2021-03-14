Soygun korkusuyla doberman köpeklere servet ödediler

İngiltere’de son dönemde artan silahlı soygunlar sonrası Premier Lig’in yıldız futbolcuları kendilerini korumak için harekete geçti. Özellikle ülkenin kuzey batısında yaşayan oyuncular, suçlular tarafından hedef alınma riskinin ‘yüksek’ olduğu konusunda uyarıldı. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin ardından takımın kalecisi Robin Olsen’in yaşadığı silahlı soygun futbolcuları kendi önlemlerini almaya itti. Bunlardan biri de Manchester City’den Kyle Walker oldu. Leicestershire merkezli Chaperone K9 şirketiyle iletişime geçen Walker, Apollo isimli Doberman cinsi bir köpek için 40 bin sterlin (421 bin TL) ödedi. Sadece Kyle Walker ve aile fertlerinin bileceği anahtar kelimelere tepki verecek şekilde eğitilen köpek, ön kapıyı koruyacak aynı zamanda düzenli olarak içeride ve dışarıda çevre kontrolleri yapacak. Walker, korunmak için köpek alan ilk futbolcu değil... Takım arkadaşı Raheem Sterling, Manchester United’dan Marcus Rashford ve West Ham’dan Jesse Lingard da özel eğitimli köpek satın aldı.

200 MiLYON STERLiNE MAL OLDULAR, YiNE DE FORMAYI ALAMADILAR

Chelsea’nin genç 10 numarası Mason Mount, gösterdiği performansla takımın değişmez ismi olmaya devam ediyor. Bu sezon Hakim Ziyech ve Kai Havertz gibi yıldızlar için 200 milyon pound harcayan Chelsea’de Mount’un takımda eskisi gibi forma giyemeyeceği düşünülüyordu. Ancak ne Ziyech ne de Havertz, genç futbolcuyu kesmeyi başaramadı. 22 yaşındaki Mount, bu sezon 37 maçta forma giyip, 6 gol, 6 asist üretti. Eski teknik direktör Frank Lampard’ın torpiliyle oynadığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Mount, takımın yeni hocası Thomas Tuchel’in de vazgeçilmezi oldu. Babası Tony Mount, oğlunun hak ederek forma giydiğini savunarak; “Oğlum her zaman seviyesini yükseltmek için çalışıyor. Frank Lampard, Thomas Tuchel ve Gareth Southgate hepsi yanılıyor olamaz değil mi!” diyor.

MOLDE’DE HAALAND’LAR BiTMEZ!

Sezonun en parlak çıkışına imza atan Erling Haaland’ı yetiştiren Norveç’in Molde Kulübü, genç yıldızın veliahtını buldu bile. Üstelik bu isim, Haaland’ın kuzeni Tjaland’dan başkası değil. Bugüne kadar Molde genç takımı ile 37 maçta 64 gol atan 17 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki ay A takımla ilk maçına çıkacak. Molde’ye katılmadan önce alt lig takımlarından Bryne’de 31 maçta 40 gol atan Tjaland’ın, kuzeni Erling ile olan benzerliği de kariyerlerinin benzer olacağı yönündeki görüşleri de artırıyor.

PREMiER LiG’DE BiR iLK: WiLFRiED ZAHA DiZ ÇÖKMEDi

İngiltere Premier Ligi’nde, siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla bu sezon bir ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme eylemine Cyrstal Palace’ın yıldızı Wilfried Zaha katılmadı. Cyrstal Palace’ın dün West Bromwich Albion’u 1-0 yendiği karşılaşma öncesi tüm futbolcular diz çökerken, Zaha ayakta durmayı tercih etti. Şubat 2020’de başlayan bu eyleme artık katılmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Zaha, bu kararının gerekçesini şöyle anlatmıştı: “Diz çökmenin artık bir rutine dönüştüğünü görüyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hala ırkçı tacizlere maruz kalıyor.”

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