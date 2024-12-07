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Trabzonspor’un oyununu ilk devre üzerinden değerlendirirsek “orta saha nerede” sorusunu sormamız hiç de garipsenmez. İsim isim bakarsak kâğıt üzerinde orta alanı daha iyi olan taraf Trabzonspor’du. Ama o isimler ilk yarı boyunca orta alanda tıpkı tribündeki taraftarlar gibi maçı seyretti. Ligin geçiş oyununu iyi oynayan takımlarından biri olan Kasımpaşa’ya orta alanı bu kadar boş bırakmak bir anlamda maça 1-0 geride başlamaktı. Nitekim devreyi 1-0 önde kapatan Kasımpaşa oldu.

RİSK ALMAKTAN FAZLASI

İkinci yarı tüm riskler alarak sahaya çıktı Trabzonspor. Değişikliklere bakınca kendimizi bu kez “savunma nerede” dedirten bir görüntünün içinde bulduk. Oyunun genelinde pozisyonları bulan ve atamayan Kasımpaşa bir anda 79 ve 81’de yediği gollerle bir anda geriye düştü.

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BAKALIM GÜNEŞ NE YAPACAK

Şenol Güneş’in tüm taktiksel düşünceleri bir kenara bırakırcasına aldığı risk skor tabelasını geri çevirmek için yetti. Ancak 90+1’de gelen Kasımpaşa golü her iki tarafı da birer puana razı etti. Kasımpaşa için zor bir deplasmandan (galibiyeti kaçırmasına rağmen) 1 puanla dönmesi son derece kıymetli. Trabzonspor adına soru işaretleriyle dolu bir akşam cevaplanması gereken pek çok yeni soruyu da beraberinde getirdi. Bakalım Şenol Güneş bu soru işaretlerini nasıl sona erdirecek?