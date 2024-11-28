Sonuç yine hüsran oldu

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İtiraf etmeliyim ki bu maçı bir futbolsever olarak sonuna kadar asla izlemezdim. Ama işim gereği bıkkın bir şekilde takip ettim. Son iki ayda kötü bir periyottan geçen Başakşehir zayıf rakibi karşısında maçı kazanarak kötü gidişe Avrupa’da aldığı bir galibiyetle dur demeye çok yakındı. Ta ki 90+6’da gelen beraberlik golüne kadar.

YARATICILIKTAN UZAKTI

Maçı izlemeyen biri istatistiklere baksa Başakşehir baştan sona üstün bir oyun oynamış düşüncesine kapılabilir. Ancak üretmeyen, kendi bölgesinde topu dolaştıran ve yaratıcılıktan uzak bir Başakşehir bu kadar vasat altı bir takıma karşı bu oyunu oynamamalı. Sonucunun ne kadar pahalıya patladığını bir kez daha tecrübe etmiş oldular.

BU OYUN IŞIK VERMiYOR

Çağdaş Atan bu maça 7 farklı oyuncuyla çıktı. Kadrodaki farklılık sahaya yansımadı. Aynı döngüdeki Başakşehir için sonuç bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Gaziantep yenilgisi sonrası oyuncularına imalı bir şekilde “teşekkür eden” Atan’ın bu maç sonrası oyuncularına bir kez daha teşekkür etmesinde fayda var. Aksi halde bu oyun geleceğe dair hiçbir ışık vermiyor...