Son saniyede kaçan zafer

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Kemen-Crespo-Onur üçlüsü bir önceki maçtaki gibi Başakşehir'in orta alandaki gücüydü. Kapılan toplar ve sonrasındaki hızlı hücumlarda Başakşehir'i ileriye taşıyan isimlerdi. Bir üst tur için gereken gol 74 dakika sonra geldi ancak sevinci de sadece 8 dakika sürdü. Yine Heidenheim maçında olduğu gibi oyunu istediği gibi yönettiği anlarda golü kalesinde gören Başakşehir bu kez skoru değiştirmeye başaramadı. Son bölümlerde oyun daha da açık hale gelirken iki taraf da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Son saniyede kullanılan serbest atışta hücuma çıkan kalecimiz Muhammed’in kafa şutunda rakip kaleci Delanghe’nin çizgiden hayati kurtarışı Başakşehir için UEFA Konferans Ligi’nin bittiği an oldu.