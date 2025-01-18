Solskjaer ile hücumcu ve enerjik bir kartal

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Altın jenerasyon olarak görülen 92 sınıfının en önemli isimlerinden olan Solskjaer; Beckham, Giggs, Scholes, Nicky Butt ve Gary Neville gibi unutulmaz oyuncular arasında yer aldı. 1996 yılında Norveç ekibi Molde’den Manchester United’a transfer olan Solskjaer, Old Trafford’da 11 sezon geçirdi ve Premier Lig’de 235 maçta 91 gol atarak takımının 6 lig şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynadı.

Solskjaer, 1999 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e karşı uzatma dakikalarındaki o unutulmaz golü atarak United’a kupayı kazandırdı. Premier Lig maçında 4 gol atan tek yedek oyuncu unvanı hala ona ait. Solskjaer, 2007 yılında futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Sir Alex Ferguson’la çalışmaya devam etti. Altyapıda çalışan Norveçli teknik adam ilk olarak forvet antrenörü olarak görev aldı.

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MOLDE'YE 100 YIL SONRA HAYAT VERDİ

Kasım 2010’da Molde’nin teknik direktörü olan Solskjaer, ilk sezonunda Norveç ekibini 100 yıllık tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaştırdı. Bir sonraki sezon yeniden lig şampiyonluğunu kazanan teknik adam aynı zamanda Norveç Kupası’nı da kazandı. Premier Lige, 2014’te Cardiff City teknik direktörü olarak dönen Solskjaer, takımı küme düşmekten kurtaramadı. Buradaki kısa süreli çalışmasının ardından Molde’ye dönen teknik adam bu kez şampiyon olamadı ancak iki sezon üst üste ligi ikinci sırada bitirdi.

MOURINHO AYRILDI YUVAYA DÖNDÜ

Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası 2018’de efsaneleştiği Manchester United’a geçici olarak dönen teknik adam çıktığı 13 maçta 10 galibiyet aldı. Bu çarpıcı başarının ardından Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye karşı aldığı çok önemli zafer sonrası 3 yıllık sözleşme onun için yeni bir dönemin başlangıcıydı. Eski günlerini arayan United ile ilk sezonunda ligi 3. sırada bitiren teknik adam, ikinci sezonunda ikinci oldu. Ancak UEFA Avrupa Ligi finalini Villarreal’e karşı penaltılarda kaybetmesi onun United dönemine büyük darbe vurdu. Hemen akabinde ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alması Solskjaer’in Kasım 2021’de Old Trafford’dan ayrılmasına sebep oldu. Solskjaer, takımdan ayrıldığında Kırmızı Şeytanlar, ligde 7. sırada yer alıyordu.

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HAKSIZ ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Sıralama olarak baktığımızda Solskjaer’in United dönemini başarısız olarak adlandırmak çok doğru olmayacaktır. Takıma kazandırmak istedikleri ve kulübün sahibi olan Glazers ailesinin ona hem transferde hem de takım içi dengelerde destek olmaması Solskjaer’in Old Trafford macerasının kısa sürmesine sebep oldu. Mourinho sonrası göreve gelir gelmez iyi bir seri yakaladı. Ancak Herrera, Pogba ve Matic gibi oyuncuların sakatlıklarına rağmen takımı canlandırmayı başardı. Yaz döneminde Lukaku, Sanchez ve Pogba gibi oyuncuları uzaklaştırmak istedi. Forvette Haaland’ı istiyordu. Maguire, Wan-Bissaka ve James’i transfer etti. Ancak Glazers’lar yine onun isteklerine karşılık vermedi. Ocak ayında İgahlo ve Bruno Fernandes gibi isimler onun tercihi olmamasına rağmen transfer edildi.

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RONALDO GELDİ PLANI BOZULDU

Tüm olumsuzluklara rağmen ligi üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Bir sonraki sezon Grealish, Bellingham ve Sancho’yu istiyordu. Onu verilen isimler Van De Beek, Cavani, Amad ve Pellestri oldu. Yine beklentilerin üstünde bir futbolla takımı 2. yaptı ancak ne medyayı ne de taraftarları mutlu edebildi. Son sezonu ise Ronaldo çalkantılarıyla son buldu. Solskjaer takımı şampiyonluk için oynatacak bir defansif orta saha istemesine rağmen Ronaldo sürpriziyle karşılaştı. Bu transferle birlikte dinamik bir hücum düzeni kurma planı tamamen bozuldu. Taraftarlar ve medya Ronaldo diyordu. Watford mağlubiyeti ile Solskjaer’in görevine son verildi.

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STİLİ ENERJİK VE HÜCUMA DÖNÜK

Solskjaer'in teknik direktörlük kariyerinde en çok kullandığı sistem 4-3-3 ve 4-2- 3-1 oldu. Sürekli hücum eden, enerjik bir oyun isteyen teknik adam genç oyuncularla yaptığı denemelerle de biliniyor. Gelişiminde büyük rol oynadığı isimlerden biri de Manchester City’nin yıldızı Haaland’dı. United döneminde onu çok fazla istemesinin sebeplerinden biri de buydu. Molde de ve United da zaman zaman 3-5-2 ve 5-3-2 formasyonlarını deneyen Solskjaer kalabalık orta sahayla baskıyı artırıp hızlı kanat oyuncularıyla geçiş hücumlarını da fazlasıyla denedi. Hem oyun formasyonlarıyla hem de Kuzey ülkelerinde potansiyeli yüksek genç oyuncuları bulmasıyla bilinen teknik adam istenilen çalışma ortamının sağlanması halinde Beşiktaş’ı da farklı bir seviyeye taşıyabilir.