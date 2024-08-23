Skor iyi ama oyun yetersiz

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Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’ndeki Rapid Wien maçlarını göz önüne aldığımızda St. Gallen deplasmanında daha umut vaat eden bir Trabzonspor izlediğimizi söylemek mümkün... Ama üçüncü bölgede hâlâ pozisyon üretmekte çok önemli eksikleri olduğunu söylemek şartıyla...

Maçın ilk bölümünde rakibin hızlı oynamasına izin vermeyen Trabzonspor, bulduğu şanslarda da kaleci Ata-Zigi’yi geçemedi.

SAĞ KANATTAKi ÜÇGENLER

Özellikle Ozan Tufan-Bardhi-Visca üçlüsünün sağ kanatta kurduğu küçük üçgenler etkili olsa da Enis Destan’a taşınamayan toplar Trabzonspor’un hücum bölgesinde istediği üretkenliği sağlayamamasına neden oldu.

Savunmada Savic ve Denswil'in doğru müdahalelerine hemen önlerindeki Mendy’nin de kusursuz oyunu eklenince Trabzonspor 70. dakikaya kadar iyi bir oyun ortaya koydu. Ancak sonrasında yapılan değişikliklerle oyunda hakimiyet St. Gallen’e geçti. Bu arada kalemizde bir de gol gördük ama neyse ki VAR’ın doğru müdahalesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi ve biz de rahat bir nefes aldık.

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TREZEGUET DE İYİ DEĞİL

Alınan beraberlik Trabzon’da oynanacak rövanş için avantaj olsa da hücumdaki eksiklikler kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Enis Destan hücumda istediği yardımı maç boyunca alamadı. Rakip savunmayı yıpratmaya çalışsa da her iki kanattan da beklediği toplarla bir türlü buluşamadı. Oyuna sonradan giren Trezeguet için de olumlu konuşmak zor. Geçtiğimiz sezonların gerisinde. Visca ve Bardhi daha fazla sorumluluk almalı. Yine de zaman isteyen Avcı adına 70 dakikalık performans ileriye dönük anlamda pozitif denebilir.