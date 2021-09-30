Siz olsanız Messi'yi barajın arkasına yatırır mısınız?

Paris Saint-Germain formasıyla ilk golünü atan Messi performansından çok son dakikada barajın arkasına yatmasıyla gündem oldu. 90+4. dakikada Manchester City’nin kazandığı serbest vuruşta oldukça ilginç anlar yaşandı.

HERRERA ŞAŞIRDI

PSG baraj kurarken Arjantinli yıldız ani bir kararla yerden gelecek topu engellemek için barajın arkasına yattı. Bu hareket sadece futbolseverlerde değil Messi’nin takım arkadaşlarında da büyük şaşkınlığa yol açtı. Takım arkadaşı Herrera yıldız futbolcunun bu hareketi karşısında boş gözlerle pozisyona bakarken, Neymar ise arkasına dönüp Messi’ye bir şeyler söyledi.

VERRATTI'NİN GÖREVİ

Normalde Verratti’nin üstlendiği bu görevi onun oyundan çıkması üzerine gönüllü olarak yapan Messi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

"İŞTE BU YÜZDEN O LIONEL MESSI!"

Maç sonu bir muhabir; “Barajın arkasına yattığında Messi’ye ne söyledin?” diyerek Neymar’a o anları sordu. Neymar ise “Orada iyi olup olmadığını sordum; ‘İyiyim’ dedi. Kendini bir süperstar olarak görmüyor. Oyunu biz nasıl oynuyorsak öyle oynuyor. Biz nasıl zevk alıyorsak, öyle zevk alıyor. Bu yüzden o Messi...” sözleriyle yanıtladı.

BU, MESSI'YE SAYGISIZLIK

İngiltere'de’de yorumculuk yapan Manchester United’ın efsane kaptanı Rio Ferdinand, o kareyle ilgili, “Messi’ye bunu yaptırmak saygısızca. Onun takımında olsaydım, ‘Hayır, sen dur. Ben senin yerine yatarım’ derdim” diye konuştu. Bir diğer unutulmaz oyuncu Owen Hargreaves ise, “Gözlerime inanamadım. Büyük bir şok yaşadım. O tarihin en iyilerinden biri” ifadelerini kullandı.

KİM NE DİYOR?

UĞUR MELEKE: MESSİ İŞTE BU NEDENLE TARİHİN EN BÜYÜĞÜ

Bu konu muhtemelen antrenmanda da konuşulmuştur ve Messi bu görevi bilinçli olarak almıştır. Messi’nin istemediği bir görevi hiçbir teknik adam ona veremez. Saygı çift şeritli bir yol. Saygı görmek istiyorsanız, saygı göstermelisiniz. Messi, Neymar’ın 10 numarayı verme teklifini de reddetmişti çünkü takım arkadaşlarına ve kulübüne saygı duyduğunu göstermek istiyor. Messi zaten bence bu yüzden tarihin en büyüğü.

SAMET AYBABA: BEN OLSAM MESSI'Yİ YATIRMAM

Sahada herkesin yapması gereken görevi var. Messi eğer gerekiyorsa kendi yatar. Ben kimseye ‘Yatın’ diye talimat vermem. Messi yere yatmaya uygun oyuncu değil. Ben olsam yatırmam.

ZAFER ÖĞER: BU, TAKIM İÇİ İLETİŞİMLE ALAKALI

Eğer kaleci barajda tehlike seziyorsa Messi değil, kim olursa onu yatırır. Takım içi iletişimdir, teknik adam ‘Messi sen git yat’ diyemez.

MEHMET ÖZDİLEK: BEN KİMSEYİ BARAJDA YATIRMAM

Benim sistemimde kim olursa olsun oyuncuyu baraja yatırmam. PSG hocası olsaydım düşünürdüm.