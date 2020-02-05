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Haber Giriş: 05.02.2020 - 06:50,Son Güncelleme:/

Siz olsanız Klopp'a kızabilir misiniz?

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Koray DURKAL yazdı...

Aralık ayında Katar’da oynanacak Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle Klopp ilk kez iki takım kullanmak zorunda kalmıştı. Aston Villa ile oynadıkları Lig Kupası maçına gençlerle çıkıp takımın başında U23 hocasını bırakmış, kendisi de as oyuncularla Katar’ın yolunu tutmuştu. Birkaç ay sonra benzer bir tablo Shrewsbury ile oynanan FA Cup maçında yaşandı. İlk maçta sahaya takımının başında çıkan ve yıldız oyuncularını son bölümlerde oynatan Klopp, rövanşta kendi dahil tüm takıma izin verdi. Bir kez daha gençleri sahaya süren ve maçı telefonundan takip eden Klopp, takımın sorumluluğunu da yine U23 antrenörü Neil Critchley’e bıraktı.

‘SAMiMiYETiNE iNANDIM’

Bu kararla birlikte yayıncı kuruluşun TV yayınını iptal etmesi ve Liverpool’un bilet fiyatlarını yarı yarıya düşürmesi Shrewsbury’i 500 bin pound gibi bir rakamdan etti. Shrewsbury Menajeri Sam Rickett da haklı olarak şöyle bir serzenişte bulundu; “Bir kuruşun bile önemli olduğu bizim gibi kulüpler için bu karşılaşmadan gelecek para bir mirastan farksızdı. Ancak Klopp’la ilk maçtan sonra yarım saate yakın konuştum. Bu planlamayı 3 ay önce yaptıklarını söyledi. Samimiyetine inandım. Tüm kulvarlarda yarışıyorlar. Bu hem fiziksel hem de zihinsel olarak kolay bir şey değil.”

EN FAZLA 150 BiN POUND

EvET, FA Cup 736 takımın boy gösterdiği ve birçoğu üzerinde ekonomik olarak dönüştürücü etkiye sahip bir turnuva. Shrewsbury de 2016 yılında Manchester United’la karşılaştığında 1 milyon pound kazanmış ve bu parayla yeni bir antrenman sahası yapmıştı. Bu maçtan en fazla 100-150 bin pound gibi bir rakam kazanacaklar. İngilizler şimdi Klopp’u hem gençleri sahada yalnız bıraktığı için hem de Shrewsbury gibi bir takımı ekonomik olarak baltaladığı için eleştiriyor.

Benim de aklıma doğal olarak şu soru geliyor; ‘Peki, siz olsanız Klopp’a kızabilir misiniz?’

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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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