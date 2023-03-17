Sivas avantajlı başladı ama devamı gelmedi

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Golden sonra da daha fazla topa sahip olmak yerine hakimiyeti tamamen Fiorentina’ya bırakan kırmızı beyazlı temsilcimiz özellikle Max Gradel gibi önemli bir oyuncunun yokluğunda ikinci ve üçüncü bölge geçişlerini yapamadı.

SAIZ ETKİLİ OLAMADI

Max Gradel’in yerini doldurmaya çalışan Samu Saiz da beklenen etkiyi gösteremeyince Sivasspor rakip yarı sahada fazla etkili olamadı. 44. dakikada Fiorentinalı oyuncuların paslaşarak içe kat etme arzusuna zemin de yardımcı olunca Arthur ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirleyen golü kaydetti.

İKİNCİ YARI SAHADA FIORENTINA RÜZGARI ESTİ

İkinci bölümde de konuk Fiorentina üstünlüğü devam etti. Sivasspor’un top rakipteyken beklenen baskıyı yapamamasına karşılık Fiorentinalı oyuncuların enerjik oyunu üç golü daha beraberinde getirdi. Kağıt üstünde zaten turun favorisi olan İtalyan ekibi, çeyrek final biletini beklediğinden daha kolay alırken, dört sezondur Avrupa kupalarında önemli işler yapan Sivasspor böylesi kötü bir zeminde son dönemin en kötü performanslarından birine imza atarak elenmiş oldu.