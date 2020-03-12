Simon Kuper'i haklı çıkaran 'kaybeden'

Obertura (aşırtma), chapeu (şapka) ve passe sem olhar (bakmadan pas) kelimeleri onunla hayatlarımıza girdi. Hakkında öyle rivayetler vardı ki bir maçta 23 gol atarak şöhret basamaklarını tırmandığı dilden dile dolaşıyordu.

PSG, barcelona, aC Milan gibi dev kulüplerin formalarını giyen, dünya futbolunda ‘Altın Çağı’ başlatan, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan, brezilya ile Dünya Kupası kaldıran, iki kez Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen, Altın top Ödülü alan, attığı usta işi goller, çalımlar ve sevinçlerle bir neslin futbol kahramanı olan ronaldinho’dan bahsediyorum.

O ronaldinho bugün Paraguay’da bir cezaevinde. Sebebi ise brezilya’da açtığı bir balık çiftliği. Ülkesinde koruma altında olan bir bölgede balık işine giren ronaldinho kendisine kesilen cezayı ödeyemeyince her şeyini bir anda kaybetti. Cezalar için 16 gayrimenkulüne el kondu. Daha önce de yaptığı farklı işlerden de hep iflasla ayrılan ronaldinho bu cezayı ödeyecek durumda değildi. Pasaportuna el konulan ve kendisine ülkeden çıkış yasağı verilen ronaldinho, sahte pasaport düzenleyip Paraguay üzerinden Avrupa’ya kaçmak istedi ancak işler hiç düşündüğü gibi git

medi. Tutuklanarak kardeşiyle birlikte cezaevine gönderildi.

VE ARTIK RONALDİNHO KİM MİDİR?

· MoDern futbolu bu kadar çok sevmemizin sebebiyken, “Bir gece kulübünde dağıtana kadar dünyanın en iyi futbolcusuydu ve her şey ellerinden uçup gitti. Şimdi Milan yedek kulübesini ısıtıyor. Pek çok taraftar onu yalnızca başarısız olmuş gibi görür ama o aslında bir kaybedendir...” diyen Simon Kuper’i yıllar sonra haklı çıkaran adamdır artık ronaldinho. Youtube’da 1 milyon izlenen ilk videonun kahramanı, bir dönemin en büyük futbol yıldızıyken şimdi kelepçeli fotoğrafları milyonlarca kişi tarafından görüntülenen bir adamdır artık ronaldinho. Messi’nin örnek aldığı, onun ilk gol sevinicini paylaştığı futbolcuyken şimdi o Messi’nin 4 milyon Euro ödediği bir avukatla hapishaneden kurmaya çalıştığı adamdır artık ronaldinho.

Bernabeu Stadı’nda ayakta alkışlanan ilk Barcelonalı futbolcuyken bugün o taraftarları bile hayal kırıklığına uğratan adamdır artık ronaldinho. Son mutlu pozunu demir parmaklıklar ardında veren, bir kazanandan büyük bir kaybedene dönüşen adamdır artık ronaldinho (küçük Ronaldo) Gaucho (mutlu)...

ADRINAO, ETO’O VE NiCELERi...

Alkol bağımlılığı yüzünden büyük bir kariyerden olan Brezilyalı Adriano, futbol sonrası yatırımlarını doğru yapamayıp iflas eden ve pek çok mal varlığını kaybeden Samuel Eto’o ve onun gibi niceleri... Fakir hayatlardan gelip sadece futbol yetenekleriyle büyük paralar kazanan, eğitimleri olmayan ve kariyer yönetimlerini doğru yapamayan bu isimler şu an yeşil sahalarda top koşturan birçok futbolcunun idolü, kahramanıydı. Gerçekten iyi de birer örnek oldular. Dünya futboluna “Saha içinde yaptıklarımızı yapın ama saha dışında yaptıklarımızdan, tercihlerimizden kaçının” dercesine örnek oldular.

NEYMAR HÂLÂ SOKAKLARDA TOP KOŞTURUYOR

Henüz genç bir futbolcuyken antrenörlerinin sakatlanır korkusuyla yasaklamalarına rağmen gizli gizli sokakta arkadaşlarıyla top koşturan koşan neymar, aynı topun peşinden Red Bull neymar Jr’s Five Turnuvası ile yine sokaklarda koşturuyor. Bu sene 5. yılını kutlayan organizasyon hem dünyanın en iyi 5 kişilik sokak futbolu takımını arıyor hem de o takımı neymar Jr ve arkadaşlarıyla maç yaptı

rıyor. Bunu da Neymar Jr’ın çocukluğunu geçirdiği Praia Grande’de bulunan olan Neymar Jr Enstitüsü’nde gerçekleştiriyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen turnuvanın Türkiye elemeleri çoktan başladı. Bu sene 12 şehirde, 15 farklı alanda düzenlenecek elemelerde kazanan takımlar, 4 Nisan’da gerçekleştirilecek final sonrası Brezilya’da hayallerine erişip neymar ve arkadaşlarıyla karşılaşacak.