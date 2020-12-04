Şampiyonlar Ligi'ne kadın eli değdi

Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi’nde görev alan ilk kadın hakem oldu. Fransız hakem Stephanie Frappart, geçtiğimiz yıl İstanbul’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçında düdük çalmış, yönetimiyle büyük beğeni toplamıştı. Juventus’un Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata’nın golleriyle 3-0 kazandığı maçta Frappart biri ev sahibi ekipten Rodrigo Bentancur, Dinamo Kiev’den de Illia Zabarnyi ve Mykola Shaparenko’ya olmak üzere 3 kez sarı kartına başvurdu. Maçta kırmızı kart çıkmazken Fransız hakem 8 defa Juventus, 12 kez de Dinamo Kiev için faul düdüğünü çaldı.

İRFAN CAN KAHVECİ DEVLERİ GÖLGEDE BIRAKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir’in, RB Leipzig’e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci tarihe geçti. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ceza sahası dışından sol ayakla hat-trick yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçerken; Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan sonra bu başarıya ulaşan 4. Türk futbolcu oldu. Başarılı orta saha oyuncusu Şampiyonlar Ligi’nde 16 yıl sonra ceza sahası dışından hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Bu başarıya en son Manchester United formasıyla Wayne Rooney ulaşmıştı.

HAT-TRICK KAHRAMANI

UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı da İrfan Can’ın muhteşem performansını Twitter hesabından, “İrfan Can Kahveci = Hat-trick kahramanı” mesajıyla paylaştı. Alman Bild gazetesi de karşılaşmayı “İstanbul’da 7 gollü çılgın gece” olarak tanımlarken “İrfan Can’ın 3 golü Leipzig’te şok etkisi yarattı” ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN REKOR İÇİN SON 10 GOL

Juventus’un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo tarihin en golcüsü olmak için geri sayıma geçti. Dinamo Kiev’i 3-0 yendikleri maçta takımının 2. golünü atan Ronaldo, kariyerindeki 750. gole ulaştı. 35 yaşındaki futbolcu 10 gol daha atarsa Bican ve Pele gibi efsaneleri geride bırakarak futbol tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi olacak.

GÖZLER ARTIK MESSI-RONALDO RANDEVUSUNDA

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında 17 yıl sonra 5’te 5 yapan Barcelona gruptan çıkmayı başardı. Messi’nin dinlendirildiği maçta Ferençvaroş’u 3-0’la geçen Katalanlar ilk maçta 2-0 yendikleri Juventus’la evlerinde karşılaşacaklar. Bu maçta tüm gözler bir kez daha iki büyük yıldız Messi ve Cristiano Ronaldo’ya çevrilecek.

LEBRON PARANIN DA KRALI

NBA'in süper yıldızı LeBron James, LA Lakers ile 85 milyon dolara iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki basketbolcu kariyeri boyunca sözleşmeler ve sponsorluklarla 1 milyar dolardan fazla kazanç elde etti.

DAVID 190 MİLYON DOLARA 5 YIL DAHA LAKERS'DA

Los Angeles Lakers, LeBron James’in sözleşmesinin uzatılmasının ardından şampiyonlukta büyük rol oynayan takımın diğer yıldızı Anthony Davis ile de anlaşmaya vardı. Davids’in Lakers ile 5 yıl 190 milyon dolarlık maksimum kontrata imza attı. LA Lakers böylece şampiyonluğu getiren yıldızlarını uzun vadede kadroda tutmayı garanti altına almış oldu. Anthony Davis, Los Angeles Lakers’la 62 maçta 26.1 sayı, 9.3 ribaund ve 3.2 asistlik bir ortalama ile geçen sezonu tamamlamıştı

NBA'DE DEV TAKAS

2017’de MVP seçilen ancak Houston’da mutlu olmayan Russell Westbrook, John Wall ve birinci tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards‘a takas edildi.

SEZON ÖNCESİ COVID ENDİŞESİ

NBA’de yeni sezon öncesi Covid-19 endişesi sürüyor. 22 Aralık’ta başlayacak yeni sezon öncesi 546 basketbolcuya test yapıldı. Ve 48 oyuncunun sonucu pozitif çıktı.