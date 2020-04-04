Salgının kahramanları oldular

Ve Klopp, o gün popülist bir yaklaşım yerine konusunda uzman bilim adamlarının bu konuya cevap vermesi gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizmişti.

SANKİ YILLAR GEÇTİ

Tarih: 27 Mart 2020. Yer: İngiltere Ulusal Sağlık Servisi. Koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ‘You’ll Never Walk Alone’ şarkısı eşliğinde birbirlerine moral veriyor ve bu görüntüler Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’u gözyaşları içinde bırakıyordu. Tüm dünyada yankılanan bu görüntüler sonrası Klopp bu kez şunları söylüyordu; “Hepimiz salgını bildiğimiz halde Atletico maçı için tüneldeydik. İki hafta geçti ancak Atletico ile oynadığımızdan beri yıllar geçti gibi. Eğer yeniden futbol konuşmak istiyorsak disiplinli olacağız. Bilimin ışığında yolumuza devam edip parça parça hayatlarımızı geri alacağız” Salgının inişlerle ve çıkışlarla uzun bir dalgaya sahip olabileceğini bilen Klopp’un açıklamaları sadece İngiltere’de değil tüm dünyada büyük yankı buldu. Onun açıklamaları üzerine detaylı analizler yazan uzmanlar bile oldu. Ve şimdilerde Klopp, Avrupa’da yeşil sahaların koronavirüse karşı en büyük kahramanlarından biri olarak görülüyor.

SHANKLY DUYSAYDI...

Sebebi de yeşil sahadaki lider vizyonunu bu kez salgınla mücadele için kullanması. İnsanları dayanışmaya ve dostluğa çağırırken bilimin ışığında mesajlar vermesi, dünyaya ‘futboldan daha değerli bir şey varsa o da sizlerin hayatıdır’ diyerek herkesi gelecek iyi günler için pozitif tutmaya çalışan yaklaşımı. Belki de “Futbol bir ölüm kalım meselesi değildir. Ondan çok daha önemlidir” diyen Liverpool efsanesi Bill Shankly bugün Klopp’u duysaydı eminim unutulmaz aforizmasını şu şekilde yeniden söylerdi; “Futbol bir ölüm kalım meselesi değildir. Asla da olmamıştır.”

GÜÇLÜ AMA BİRAZ ŞİŞMAN DÖNECEĞİZ

Koronavirüse karşı savaşta ön saflarda yer alan isimlerden biri de Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola. Kişisel servetinden 1 milyon Euro bağışlayan Guardiola bilimin bu dönemde bizlere rehberlik edeceğini belirtirken insanlara şu sözlerle seslendi; “Futbolu, yaşadığımız hayatı özlüyoruz ama şimdi dinlenme, bilim adamlarımızı, doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı dinleme zamanı. Daha güçlü, daha iyi, daha nazik ve biraz daha şişman olarak geri döneceğiz ama başaracağız. İçeride kalın, güvende kalın.” Sahada taktiksel dehalarıyla milyonları peşinden sürükleyen bu teknik adamlar dünyanın zor günlerinde de insanlara, bilimin ışığında pozitif ve doğruya yönlendiren açıklamalarıyla, liderlik etmeyi kendilerine bir borç sayıyorlar. Simon Kuper’in dediği gibi; ‘Futbol asla sadece futbol değildir.’

GUARDIOLA YEMEK YAPACAK

Manchester teknik direktörü Pep Guardiola ve oyuncular koronavirüs zamanı taraftarlar için kulübün YouTube sayfasında yemekten müziğe kadar pek çok alanda özel videolar hazırlayacaklar. Gök Maviler futbolsuz geçen günlerde yeşil sahalardaki hünerlerini dijital dünyada göstermeye çalışacaklar.