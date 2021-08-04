Rüyayı gerçeğe dönüştürenler

Spor Servisi Koray DURKAL Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda 12 kişinin finale kalacağı üç adım atlama elemelerinde yarışan Necati Er, üçüncü hakkında 17.13 atlayarak finale yükseldi. Böylece üç adım atlamada Ruhi Sarıalp’ten 73 yıl sonra bir sporcumuz bu branşta finale kalmayı başardı. Final barajının 17.05 olduğu üç adım atlama elemelerinde B serisinde yarışan Necati Er ilk hakkında faul yaptı. İkinci hakkında ise 16.79 atlayan Er, üçüncü hakkında bu yılın kendisine ait en iyi derecesi olan 17.13’e ulaşarak finale kaldı. Aslında Necati için bu başarı pek tesadüf sayılmaz. 2019 yılında İsveç’te yapılan U23 Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda atladığı 17.37lik derece ile üç adım atlamada dünyada en iyi dereceyi elde eden Necati Er, finalde daha fazlasını yapabilecek belki de tek isim.

Potansiyeli daha fazla ancak kendine güveni ve finale kalan atlayışıyla puanım: 8

EDA TUĞSUZ SINIRLARI AŞTI

2017 yılında 60,98’lik derecesi ile 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın ciritci olan Eda Tuğsuz, Tokyo’da eleme atışları sonunda ikinci hakkında 62.31 metre atarak beşinci oldu ve finale yükseldi. İlk kez katıldığı olimpiyatlarda beklentilerin çok üstünde bir performans gösteren Eda, final barajının 63 metre olduğu elemeler B serisinde yarıştı. İlk hakkında faul yapan Eda ikinci denemesinde 62.31 metre atarak final biletini kapmayı başardı.

İlk olimpiyat tecrübesi olmasına rağmen sakinliğine ve soğukkanlılığına puanım: 8

ALİCAN’DAN SONRA ÇINAR KARDEŞLER

2020 Tokyo finn sınıfında finale çıkan Alican Kaynar’dan sonra erkekler 470 sınıfında da Ateş-Deniz Çınar kardeşler 10. yarışlar sonunda 9. sırayı elde ederek madalya mücadelesine hak kazandı. 2008, 2012 ve 2016 oyunlarında en fazla 14.’lük görebilen iki kardeş kariyerlerinde ilk defa finalde yarışacaklar.

Bugüne kadar azimle üstüne koyarak devam etmelerine puanım: 7

ERSU BELKİ MADALYA ALAMADI AMA İLHAM OLDU

Sırıkla atlamada Ersu Şaşma belki de Türkiye’de kimsenin aklına bile gelmeyecek bir şeyi başardı bu oyunlarda. Bu yıl ocak ayında antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi’yi kaybettiğinde neredeyse sırıkla atlama sporuna veda edecek noktaya gelen Ersu, sonrasında hocasıyla birlikte kurduğu hayallerin peşinden koşmak için yeniden sırığa sarıldı. Hocasının vefatından bir hafta sonra 23 yıllık Türkiye rekoru olan 5.70’i 5.71’le geçti. Avrupa Salon Şampiyonası’nda finale kaldıktan sonra 5.80 ile olimpiyat barajını geçerek olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Bugüne kadar bunu başaran 3 sporcudan biri olan 22 yaşındaki Ersu final müsabakasında 5.80’i belki geçemedi ama Türkiye’nin bugüne kadar sırıkla atlamada aşamadığı o eşiği pek çoklarına ilham olarak geçmeyi başardı.