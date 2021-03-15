Ronaldo’dan mükemmel hat-trick

Juventus, Portekizli yıldızının ‘mükemmel hat-trick’i (sağ ayak, sol ayak, kafa) ile Cagliari’yi 3-1 mağlup etti.

Juventus, dün İtalya 1. Ligi’nin 27. haftasında konuk olduğu Cagliari’yi, Cristiano Ronaldo’nun golleriyle 3-1 yendi. Portekizli futbolcu, maçın ilk 32 dakikası içindeki gollerini ‘mükemmel hat-trick’ diye tabir edilen (sağ ayak, sol ayak, kafa) şekilde attı. 36 yaşındaki Ronaldo, ligde 23 gole ulaşırken, kariyerinde 57. kez hat-trick yaptı. Juventus’ta milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almadı.

LILLE GOLSÜZ BERABERE

Fransa 1. Ligi’nde ise lider Lille, deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kaldı. Lille, 29. hafta sonunda puanını 63’e yükseltirken, Monaco 56 puanla 4. sırada yer aldı. Lille’de milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Sakatlığı atlatan Burak Yılmaz 78, Yusuf Yazıcı ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

ERiK LAMELA ‘RABONA’ iLE AVLADI

Premier Lig’deki Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham’ı 2-1 mağlup etti. 33. dakikada Lamela, attığı “rabona” golüyle (yanda) Tottenham’ı 1-0 öne geçirdi. Arsenal, 44’te Odegaard ve 64’te Lacazette’in penaltı golüyle galip geldi. Lamela ayrıca 76’da kırmızı kart gördü.

OZAN’A HiÇ ZAMAN VERMiYORSUNUZ

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, devre arasında aldıkları Ozan Kabak’ın adaptasyonu ve takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini söyledi. Ozan hakkındaki eleştirileri değerlendiren Alman çalıştırıcı, “20 yaşındaki bir genci getiriyorsunuz ve ondan tüm sorunlarınızı bir saniyede halletmesini bekliyorsunuz. Ona hiç zaman vermiyorsunuz. Biz bu şekilde görmedik ve görmüyoruz. Hem takıma uyum sağlayıp hem de kendin olabilmek biraz zaman alır. Ozan ilk andan itibaren çok iyi oynadı. Performansından memnunum” diye konuştu.

AS’A GÖRE SERGiO AGÜERO KESiN BARCELONA’DA

10 yıldır forma giydiği Manchester City’den ayrılmaya hazırlanan Sergio Agüero, adım adım La Liga yolunda. İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Arjantinli yıldız, Barcelona ile prensip anlaşmasına vardı. Katalan kulübünün yeni

başkanı Joan Laporta, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki santrforla her konuda anlaşıp el sıkıştı. Agüero, toplam 13 kupa kazandığı Manchester City’de oynadığı 383 maçta 257 gol atarken, 73 de asist yaptı.

VER DYBALA’YI AL GRiEZMANN’I

Barcelona ya büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Fransız forvet Antoine Griezmann’ın sezon sonu Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Juventus, futbolcuyu isteyen kulüpler arasında. Ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle formül arayan İtalyan kulübü, tıpkı sezon başındaki Miralem Pjanic-Arthur’da olduğu gibi karşılıklı oyuncu alışverişini düşünüyor. Juve, Pjanic’i 60 milyon Euro’ya gönderip, 72 milyon Euro’ya Arthur’u transfer etmişti. İtalyan ekibinin Griezmann’a karşılık olarak göndermeyi düşündüğü isim Paulo Dybala... Griezmann, Barça’da 86 maçta 27 gol atarken, 15 de asist yaptı. Buna karşın Dybala, Juventus’ta oynadığı 244 karşılaşmada 98 gol atıp 40 asist yaptı.

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