Ronaldo, Messi ve Ibrahimovic yeni bir dönemin kapısını açtı

Profesyonel müsabakalarda aktif olarak kariyerini sürdüren 30 yaş üstü oyunculara rastlamak yaygınlaştı. Bu geçmişte olağan dışı bir durumdu. Bir futbolcu genellikle 30’lu yaşlarında aktif futbol hayatına nokta koyarak yeşil sahalara veda ederdi. 2022 yılına baktığımızda ise bu tablonun giderek değiştiğini görüyoruz.

Bugün Lionel Messi (35), Cristiano Ronaldo (37), Robert Lewandowski (34) ve Zlatan İbrahimovic (40) gibi 34 yaşın üstünde 44 futbolcu üst düzey liglerde oynamaya devam ediyorlar.

Bunun en önemli sebeplerinden biri profesyonelleşme protokolleri.

Peki nedir bu profesyonelleşme protokolleri?

Kısa kısa anlatalım...

EN BELiRLEYiCi UNSUR TEKNOLOJi

Bu oyuncuların kariyerlerini uzun yıllar sürdürmesinde en belirleyici faktör teknoloji. Özel şirketlerle yapılan işbirlikleri sayesinde elde edilen verilerle oyuncuların fiziksel koşulları, talepleri ve performans seviyeleri net bir şekilde ortaya konuyor.

Bu veriler hem fiziksel hem de beslenme hazırlığında uygulanan güvenilir ve kesin sonuçlar sağlamakla kalmadı; sakatlıkları önlemede ve hızlı iyileşmede de yardımcı oluyor. Sadece bu veriler bile kısa sürede oyuncuların sürekliliğini artırıcı bir etki sağlıyor.

BESLENME DAHA PROFESYONELLEŞTi

Aynı şeyleri beslenme için de söyleyebiliriz. Veriler, oyuncuların yiyeceklerden elde edilen enerjinin vücut tarafından nasıl kullanıldığını ve en iyi şekilde nasıl geri kazanılabileceğini öğretti.

Sporcu beslenmesi sadece ne yenileceği veya nelerden kaçınılacağına ilişkin kararlardan ibaret değil. Aynı zamanda oyuncunun yaşadığı yere bağlı olarak yemesi gereken yiyecek türlerini daha somut bir şekilde ele alan bir kavram.

Beslenme ihtiyaçlarının daha güneşli veya soğuk ülkelerde farklılık göstermesi de yaklaşımların değişmesinde büyük rol oynuyor.

Bu da bulunduğu ortamın kültürüne göre en doğru şekilde beslenen oyuncuları beraberinde getiriyor.

SAĞLAM PSiKOLOJi KARiYERi UZATIYOR

Spor psikolojisi de kariyerin süresini belirleyen etkenlerden...

Günümüzde medyada ağır eleştiriye maruz kalma ve sosyal ağlardan gelen baskı bir oyuncunun kariyerini bitirme noktasına getirebiliyor. Bir müsabaka boyunca artan stres anlarını belirlemek için oyuncunun nasıl hissettiğini bilmek ve önlemek, uzmanların odak noktalarından.

Sadece saha içinde değil, özel hayatındaki stresli ve kritik anlar da dikkate alınıyor. Bu nedenle kişisel bir antrenörle (spor psikoloğu) çalışmak günümüzde sporcular arasında yaygın bir hale geldi.

YENi NESiL DAHA UZUN BiR KARiYERE SAHiP OLABiLiR

Cristiano Ronaldo örneğinde olduğu gibi sporcular, beslenmeye, antrenmana, ruh sağlığına, motivasyona ve kişisel yaşam tarzına dikkat ederek onlarca yıl boyunca futbol kariyerini sürdürebilir.

Oyuncuların profesyonel kariyerlerinin bu şekilde uzaması, bugün 20’li yaşlarında olanlar arasında bu profesyonelleşme protokollerinin bir alışkanlık haline gelip gelmeyeceğini düşünmemize neden oluyor.

Durum buysa, takımlar bir oyuncuya ne kadar yatırım yapacaklarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir çünkü daha uzun bir kariyere sahip olacaklar gibi görünüyor. Bu da bugün göründüğünden daha farklı bir dönemin bizleri beklediği anlamına geliyor.