Ringdeki sporcu kadın mı erkek mi?

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda açılışla başlayan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu kez tartışmaların hedefinde Cezayirli boksör İmane Khelif var. 2023 İBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilen boksörün olimpiyatlarda yarışması uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı. Khelif’in dün karşılaştığı İtalyan kadın boksör Angela Carini karşılaşmanın 46. saniyesinde ringden çekildi. Khelif’in kadınlar branşında yarışmaması gerektiği tartışılırken boksörümüz Busenaz Sürmeneli’nin yoluna devam etmesi durumunda olası rakibi olması konuyu daha da alevlendirdi. İtalyanlar, Khelif’in cinsiyet durumu kadın sporcular için can güvenliği tehlikesi arz ettiğini savunuyor. Khelif’inin cinsiyet uygunluğu testini geçip geçemediğine dair hala net bir bilgi yok. Eğer Olimpiyat Komitesi aksi bir karar vermezse ‘trans’ olduğu iddia edilen tartışmalı sporcu Cezayirli kadın boksör İmane Khelif, çeyrek finalde yer alacak.

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HAYATIM BOYUNCA BÖYLE SERT BİR YUMRUK YEMEDİM

İtalyan boksör Angela Carini, karşılaşmanın ardından ağlayarak yaptığı açıklamada, “Ringe dövüşmek için çıktım. Burnuma ikinci darbeyi aldım ve canım çok acıdı, devam etmek istemedim. Hayatım boyunca bu kadar sert bir darbe yemedim. Olimpiyatları kazanmak için buradaydım. Vazgeçmek bir teslimiyet değil, olgunluk göstergesiydi. Maç hakkındaki kararı komite verecek” dedi.

ÇEKİLME KARARI PLANLI DEĞİLDİ

Carini'nin antrenörü Emanuele Renzini de maçı bırakmanın önceden planlanmadığını belirterek şunları söyledi: “Ortaya çıkmamak daha kolay olurdu, çünkü tüm İtalya günlerdir ondan dövüşmemesini istiyordu. Ama Angela motive olmuştu ve bunu yapmak istiyordu. Elbette kurada rakibiyle karşılaştığında ‘bu adil değil’ dedi. Ama burada kasıt yoktu. Bir yumruk yedikten sonra maçı bıraktı, bana dövüşemeyeceğini hissettiğini söyledi.

2022 YILINDA İSTANBUL'DA GÜMÜŞ MADALYA KAZANMIŞTI

2023’te İBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda altın madalya maçına çıkmadan testesteron seviyesinin yüksek olduğu gerekçesiyle İmane Khelif diskalifiye edilmişti. İBA Başkanı Umar Kremlev, o dönemde yaptığı açıklamada, Khelif ve Cezayirli sporcu ile benzer bir durumda olan Tayvanlı Lin Yu-Ting’in cinsiyet uygunluk standartlarını karşılayamadığını belirtirken, “DNA testlerine dayanarak, meslektaşlarını kadın kılığına sokmaya çalışan bir dizi sporcu tespit ettik. Testlerin sonuçlarına göre XY kromozomlarına sahip oldukları kanıtlandı. Bu tür sporcular yarışma dışı bırakıldı” ifadelerini kullanmıştı. Bu olaydan 1 yıl önce İmane Khelif, İstanbul’da düzenlenen İBA 2022 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nın final maçında Amy Broadhurst’a yenilerek gümüş madalya almıştı.

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CEZAYİR OLİMPİYAT KOMİTESİ SPORCUSUNA SAHİP ÇIKTI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cezayir Olimpiyat Komitesi, “İmane Khelif’in kişiliğine ve onuruna yönelik bu tür saldırılar, özellikle olimpiyatlarda kariyerinin zirvesine hazırlanırken, son derece haksızdır. Şampiyonumuzu korumak için gerekli tüm önlemleri aldık” ifadelerine yer verdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams ise, “Bireyler hakkında yorum yapmayacağım. Bu gerçekten çok çirkin ve haksız. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki, kadınlar kategorisinde yarışan herkes yarışma uygunluk kurallarına uyuyor. Pasaportlarında kadın olarak geçiyorlar ve durumun böyle olduğu belirtiliyor” şeklinde konuştu.

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TRANS DEĞİL İNTERSEKS BİREY

Outsport Başkanı Rosario Coco, İmane Khelif’in transseksüel olduğuna dair haberlerin doğru olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Coco, Cezayirli sporcuyla ilgili açıklamasında “Ortalıkta dolaşan haberlerin aksine, İmane Khelif trans bir kadın değildir. Kendisi hakkında sahip olduğumuz bilgilere göre, her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve kadın yarışmalarında spor geçmişi olan interseks bir kişidir” ifadelerini kullandı Coco ayrıcıa “Khelif ve aynı durumdaki bir başka interseks atlet Lin Yuting’in kromozomal ya da hormonal testlerden geçip geçmedikleri net değil” derken Cezayir’in de belgelerde cinsiyet değişikliğini yasakladığını hatırlatıyor.

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İNTERSEKS BİREY NEDİR?

İnterseks birey; genetik, hormonel ve/ veya anatomik olarak kadın veya erkek kategorilerine tam olarak uymayan cinsiyet özelliklerine sahip kişileri tanımlar. İnterseks durumu, cinsiyet gelişimi ile ilgili çeşitlilikleri kapsayan bir spektrumdur ve bireylerin doğumdan itibaren bazı fiziksel farklılıklara sahip olmasına yol açabilir. Bu durum, cinsiyet organlarının görünümü, kromozom yapısı, ya da hormonal dengeler gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

İLK TRANS SPORCU TOKYO'DA

Olimpiyatlarda trans sporcuların yer aldığı örnekler de var. Tokyo 2020’de Yeni Zelandalı halterci Laurel Hubbard, Olimpiyat Oyunları’nda yarışan ilk açık trans sporcu olarak tarihe geçti. Spor kariyerine erkek olarak başlayan Hubbard, 30’lu yaşlarında cinsiyetini değiştirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin trans sporculara yönelik kriterlerini karşılayan Hubbard, kadınlar kategorisinde yarışmaya hak kazandı. Yine Güney Afrikalı atlet Caster Semenya için de ‘kadın mı erkek mi’ tartışmaları uzun yıllar sürmüştü.

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CARINI'YE ELON MUSK İLE JK ROWLING DESTEK VERDİ

Harry Potter’ın serisini yazarı JK Rowling Carini içen “Olimpiyatlarda bir genç kadın, ringe çıkmasına izin verdiğiniz bir erkek tarafından toplumun içinde şiddete uğradı” paylaşımı yaptı. Elon Musk da “Erkekler kadın sporlarına ait değildir”paylaşımına alıntılayıp “Kesinlikle” diye yazdı.