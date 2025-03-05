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Koray Durkal
Koray Durkal
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Rangers'ın silahı kanat organizasyonları

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Rangers

Kendi liginde şampiyonluk iddiasını yitiren ve tek umudu Avrupa Ligi olan Rangers’ın en etkili hücum silahı özellikle Cerny’nin görev yaptığı sağ kanattan gelişen organizasyonları.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Glasgow Rangers, pek iyi bir dönemden geçmiyor. Teknik direktör Philippe Clement’in gönderilmesi sonrasında takımın başına getirilen Barry Ferguson da beklenen başarıyı gösteremedi. Takımın alıştığı oyun planında köklü değişiklikler yapmaya çalışan Ferguson’un zamana ihtiyaç duyduğunu net bir dille söyleyebiliriz. İskoçya Premier Lig’de lider Celtic’in 16 puan gerisine düşmeleri sonrası hedefsiz kalmaları UEFA Avrupa Ligi’ni onlar adına çok daha değerli hale getirdi.

YENİ TEKNİK ADAM YENİ SİSTEM

15 ay teknik direktörlük yapan Belçikalı Philippe Clement’in takıma adapte ettiği 4-3-3 sisteminden sonra İskoç Barry Ferguson’un daha efektif bir 4-4-2’ye dönme çalışmaları bir hayli sancılı olacak gibi. Cyriel Dessers-Hamza İgamane ikilisini çift forvet olarak kullanmaya çalışan Ferguson için en ciddi sınav Fenerbahçe karşılaşması olacak. Savunma zaafiyetlerini göz önüne aldığımızda bu yeni sistemin Rangers adına handikaplar taşıdığını söylemek mümkün.

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EN KRİTİK İSİM VACLAV CERNY

Rangers adına hücumu şekillendiren en önemli unsur kanat organizasyonları. Özellikle takımın sağ kanadında oynayan Vaclac Cerny en kritik isim. Çek oyuncu bu sezon 15 gol, 7 asistlik bir performansa sahip. Onun etkinliğini azaltmak merkezden oyun kurmakta zorlanan Rangers’ı kilitlemek anlamına gelir. Takımın forvet ikilisi Dessers-Hamza İgamane de Cerny’nin açtığı alanları ve boşlukları değerlendirerek gole ulaşmaya çalışıyor.

Rangersın silahı kanat organizasyonları

RANGERS'IN ÖZELLİKLERİ

1- Dikey paslarla hızlı ve baskın hücumlar.

2- Güçlü bir hücum hattına sahip olan Rangers, Ferguson ile birlikte savunmada da sert bir takım olmaya çalışıyor.

3- Vaclav Cerny, Cyriel Dessers ve Hamza İgamane takımın en dikkat çeken isimleri.

4- Takımın oyun planındaki temel noktalar kanat oyuncuları. Ferguson da kanat üstünlüğünü çift forvetle daha akışkan hale getirmeye çalışıyor.

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5- Oyunu açamadıkları anlarda kanat oyuncularını uzun toplarla buluşturmaya çalışıyorlar. B planı konusunda çok iyi demek zor.

Rangersın silahı kanat organizasyonları

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Rangers
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